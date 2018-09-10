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Как 64-летней Кристи Бринкли удаётся выглядеть в два раза моложе: «Возраст – это всего лишь цифра»

10 сентября 2018 12:54
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Новости США. Интернет-пользователей поразили фото экс-супермодели Кристи Бринкли, посетившей Открытый чемпионат США по теннису.

Снимок модели и некоторых членов ее семьи был опубликован в Instagram. Многие подписчики до сих пор не верят, что Бринкли – 64 года – ведь выглядит она в два раза моложе.

Кристи Бринкли:
Ежегодная семейная традиция.

Как 64-летней Кристи Бринкли удаётся выглядеть в два раза моложе: «Возраст – это всего лишь цифра»-1

Фото: instagram.com/christiebrinkley

Супермодель и мать троих детей поразила своим внешним видом.

«Отличная традиция»,

«Ваш образ поражает. Как здорово, что вы так молоды и прекрасны».

«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть (читать далее). 

Сама Бринкли признается, что сохранить молодость ей помогают косметологи, правильное питание и спорт, в особенности пробежки и йога.

Как 64-летней Кристи Бринкли удаётся выглядеть в два раза моложе: «Возраст – это всего лишь цифра»-4

Фото: instagram.com/christiebrinkley

По словам экс-супермодели, она всегда была склонна к полноте, поэтому ей стоит усилий сохранять себя в форме. Женщина отметила, что когда ей исполнилось 60 лет – она почувствовала, что это будет лучшее время в ее жизни.

«Возраст – это всего лишь цифра, которая ничего не значит. Она не может ограничить мою энергию».

Секреты меню Кристи Бринкли (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Кристи Бринкли # Фотофакт

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