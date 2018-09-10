Как 64-летней Кристи Бринкли удаётся выглядеть в два раза моложе: «Возраст – это всего лишь цифра»
Новости США. Интернет-пользователей поразили фото экс-супермодели Кристи Бринкли, посетившей Открытый чемпионат США по теннису.
Снимок модели и некоторых членов ее семьи был опубликован в Instagram. Многие подписчики до сих пор не верят, что Бринкли – 64 года – ведь выглядит она в два раза моложе.
Кристи Бринкли:
Ежегодная семейная традиция.
Фото: instagram.com/christiebrinkley
Супермодель и мать троих детей поразила своим внешним видом.
«Отличная традиция»,
«Ваш образ поражает. Как здорово, что вы так молоды и прекрасны».
«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть (читать далее).
Сама Бринкли признается, что сохранить молодость ей помогают косметологи, правильное питание и спорт, в особенности пробежки и йога.
Фото: instagram.com/christiebrinkley
По словам экс-супермодели, она всегда была склонна к полноте, поэтому ей стоит усилий сохранять себя в форме. Женщина отметила, что когда ей исполнилось 60 лет – она почувствовала, что это будет лучшее время в ее жизни.
«Возраст – это всего лишь цифра, которая ничего не значит. Она не может ограничить мою энергию».
Секреты меню Кристи Бринкли (смотрите здесь).