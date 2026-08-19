25-летний иностранец устроил дрифт в центре Минска

«Минский дрифт» получил жесткую правовую оценку. На линию «102» поступило сообщение: на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина водитель легкового автомобиля совершает опасные маневры. А это создавало угрозу для других участников движения. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на вызов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Здравствуйте, сейчас за рулем муж был, парень дрифтом чуть в нас не врезался. – Какой адрес? – На перекрестке, где «Макдональдс», на Независимости.

Олег Корогвич, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

По указанному сообщению незамедлительно отреагировали сотрудники спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Установлено, что 25-летний иностранный гражданин, управляя арендным автомобилем BMW, на перекрестке Проспекта Независимости и улицы Ленина неоднократно вел свой транспорт в управляемый занос, чем нарушил требования дорожной разметки и создал аварийную обстановку. За совершенное нарушение мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 базовых величин с лишением права управления транспортом на 12 месяцев.

В Госавтоинспекции напоминают: дорожная обстановка находится под постоянным контролем, а «лихачам» неизбежно приходится отвечать по закону.