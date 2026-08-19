В Беларуси уровень использования коммунальных отходов превысил 50%

В Беларуси продолжает расти объем направляемых на переработку отходов. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, в первом полугодии уровень использования коммунальных отходов составил 50,6 %. Это означает, что больше половины мусора, образующегося у населения, не попадает на полигоны, а становится сырьем для производства новых товаров и упаковки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения, еще несколько лет назад показатель был значительно ниже. В 2021 году – около 31%. Рост демонстрирует эффективность системы обращения с отходами и расширение возможностей переработки. Лидируют три региона: Гродненская область – более 60 %, Брестская – свыше 55 %, Витебская – более 52 %. Здесь переработка развивается быстрее обще-республиканского уровня.

В профильном министерстве отмечают, повышение показателя – это не только результат модернизации отрасли, но и рост экологической культуры. Все больше жителей страны понимают, что отходы – это ресурс, а раздельный сбор помогает сохранять его и снижать нагрузку на окружающую среду.