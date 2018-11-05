Можно узнать секрет молодости? Наоми Кэмпбелл и её 67-летняя мама выглядят как сёстры
Новости США. Наоми Кэмпбелл и ее мама снялись в рекламной компании популярного модного бренда.
48-летняя модель и ее 67-летняя мама Валери Моррис-Кэмпбелл стали лицами рождественской кампании «Закрывай глаза и думай о Рождестве» бренда Burberry. Снимки были опубликованы в соцсетях бренда.
Фото: instagram.com/burberry
Мама Наоми произвела настоящий фурор. В юности женщина занималась балетом, а в 90-е вместе с дочерью участвовала в модных показах.
Фото: instagram.com/burberry
В соцсетях бренда пользователи отметили, что мать и дочь выглядят как сестры. Сама Валери ранее признавалась, что секрет ее внешнего вида не только в генетике, но и в отсутствии вредных привычек и приверженности ЗОЖ.
«Не оторвать глаз»,
«Можно узнать секрет вашей молодости»,
1995 год. Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell
«Прекрасные снимки»,
«Красивая фотография матери и дочери. Две очень особенные дамы, на которых я смотрю и вдохновляюсь».
В сентябре 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть (смотрите здесь).