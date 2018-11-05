Можно узнать секрет молодости? Наоми Кэмпбелл и её 67-летняя мама выглядят как сёстры

Новости США. Наоми Кэмпбелл и ее мама снялись в рекламной компании популярного модного бренда. 48-летняя модель и ее 67-летняя мама Валери Моррис-Кэмпбелл стали лицами рождественской кампании «Закрывай глаза и думай о Рождестве» бренда Burberry. Снимки были опубликованы в соцсетях бренда.

Фото: instagram.com/burberry

Мама Наоми произвела настоящий фурор. В юности женщина занималась балетом, а в 90-е вместе с дочерью участвовала в модных показах.

Фото: instagram.com/burberry

В соцсетях бренда пользователи отметили, что мать и дочь выглядят как сестры. Сама Валери ранее признавалась, что секрет ее внешнего вида не только в генетике, но и в отсутствии вредных привычек и приверженности ЗОЖ. «Не оторвать глаз», «Можно узнать секрет вашей молодости»,

1995 год. Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell