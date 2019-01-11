Родной брат Кейт Миддлтон – Джеймс: как и чем живет завидный жених Британии

Новости Великобритании. Младший брат супруги принца Уильяма – Кейт – Джеймс Миддлтон ведет непубличный образ жизни в отличие от сестер.

Однако СМИ нашли малоизвестный аккаунт Джеймса Миддлтона в Instagram и в нем содержится захватывающий взгляд на жизнь близкого родственника герцогини Кембриджской, сообщает Daily Mail.

Кстати, 9 января Кейт отметила 37 день рождения – читать далее.

В рамках рубрики Instagram-обзор мы посмотрим, что публикует родственник одной из самых известных британок.

Источник фото: instagram.com/jmidy