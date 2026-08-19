Засеяно свыше 80% площадей! Как проходит сев озимого рапса в хозяйстве «Рогознянский»?

Темпы сева озимого рапса в стране выше прошлогодних. Активнее всех – Брестская область. Здесь расширили площади. Клин в регионе увеличат почти на 2 тысячи гектаров, ведь культура показывает высокую урожайность и дает хорошую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Рогознянский» уже засеяно свыше 80% площадей. Под будущий урожай отвели 345 гектаров. Работают технологично: посевной агрегат одновременно с семенами вносит удобрения. Это экономит время и дает старт растению. Но засуха осложняет задачу.

Александр Мисиюк, механизатор сельхозпредприятия «Рогознянский»:

Глубоко посеяв, не взойдет, тем более сейчас земля сухая, пыль, дождей давно не было у нас.

Почвы в хозяйстве супесчаные – легкие, как и болотные торфяные. И все же результат держат. Урожайность рапса в 2026 году, несмотря на засуху и крайне низкую влагу, – чуть более 40 центнеров с гектара. На очереди и сев озимых зерновых. В хозяйстве запаслись под потребность средствами защиты, регуляторами роста, удобрениями.