Засеяно свыше 80% площадей! Как проходит сев озимого рапса в хозяйстве «Рогознянский»?
Темпы сева озимого рапса в стране выше прошлогодних. Активнее всех – Брестская область. Здесь расширили площади. Клин в регионе увеличат почти на 2 тысячи гектаров, ведь культура показывает высокую урожайность и дает хорошую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В хозяйстве «Рогознянский» уже засеяно свыше 80% площадей. Под будущий урожай отвели 345 гектаров. Работают технологично: посевной агрегат одновременно с семенами вносит удобрения. Это экономит время и дает старт растению. Но засуха осложняет задачу.
Александр Мисиюк, механизатор сельхозпредприятия «Рогознянский»:
Глубоко посеяв, не взойдет, тем более сейчас земля сухая, пыль, дождей давно не было у нас.
Почвы в хозяйстве супесчаные – легкие, как и болотные торфяные. И все же результат держат. Урожайность рапса в 2026 году, несмотря на засуху и крайне низкую влагу, – чуть более 40 центнеров с гектара. На очереди и сев озимых зерновых. В хозяйстве запаслись под потребность средствами защиты, регуляторами роста, удобрениями.
Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:
У нас есть наша «Жабинковская сельхозтехника», которая принимает на себя удобрения, и мы закупки проводим в основном через сельхозтехнику. Это наша централизация закупок минеральных удобрений. Там у нас железнодорожные пути подъездные есть – это упрощает, удешевляет доставку минеральных удобрений и обеспечивает нас удобрениями.
Для каждой области Беларуси определены свои оптимальные сроки сева озимого рапса. Климат диктует правила. Но есть и общее требование: уложиться не позднее конца августа.