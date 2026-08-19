В Вилейке появился арт-объект, посвященный Году белорусской женщины

В центре Вилейки появился арт-объект, посвященный Году белорусской женщины, – он уже полюбился жителям и гостям города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная деталь композиции – скамейка-пазл из 256 деревянных элементов. Они складываются в три тематические картины: памятник Матери, монумент «Вільняне» и образ белорусской женщины в традиционном костюме. Конструкция из металла и дерева покрыта износостойкой краской. Рядом разместили десять плетеных декоративных ив в кадках, а в сквере установили светящуюся надпись.

Татьяна Дубровская, начальник производственно-технического отдела Вилейского ЖКХ:

Планируется в этом году еще установить также ротонда. Будет большой для того, чтобы молодежь, родители с детьми могли приходить и также отдыхать на этой территории. Проводится сейчас подготовительный этап работ, а установка самого непосредственного ротонда планируется в сентябре месяце.

Территория сквера заметно преобразилась благодаря озеленению: здесь высадили туи, березы, декоративные яблони, а также гортензии и розы.