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В Вилейке появился арт-объект, посвященный Году белорусской женщины

19 августа 2026 06:46
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В центре Вилейки появился арт-объект, посвященный Году белорусской женщины, – он уже полюбился жителям и гостям города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вилейке появился арт-объект, посвященный Году белорусской женщины-2

Главная деталь композиции – скамейка-пазл из 256 деревянных элементов. Они складываются в три тематические картины: памятник Матери, монумент «Вільняне» и образ белорусской женщины в традиционном костюме. Конструкция из металла и дерева покрыта износостойкой краской. Рядом разместили десять плетеных декоративных ив в кадках, а в сквере установили светящуюся надпись.

В Вилейке появился арт-объект, посвященный Году белорусской женщины-4

Татьяна Дубровская, начальник производственно-технического отдела Вилейского ЖКХ:
Планируется в этом году еще установить также ротонда. Будет большой для того, чтобы молодежь, родители с детьми могли приходить и также отдыхать на этой территории. Проводится сейчас подготовительный этап работ, а установка самого непосредственного ротонда планируется в сентябре месяце.

Территория сквера заметно преобразилась благодаря озеленению: здесь высадили  туи, березы, декоративные яблони, а также гортензии и розы.

# Год белорусской женщины # Татьяна Дубровская

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