«Надеюсь, удача продолжит улыбаться мне»: в 41 она выглядит на 20 лет

Новости Великобритании. 41-летняя британка не стареет с 20 лет. У женщины есть сын, и её часто называют его девушкой или сестрой. Как сообщает Daily Mail, Шимми Мунши живёт в Болтоне. Женщина является матерью-одиночкой, но тяготы воспитания сына и зарабатывание денег на работе ни чуть не сказались на её лице.

Фото: twitter.com/shimmi_jess

Шимми часто принимают за подружку или сестру её сына. На родительском собрании женщине сказали, что предпочли бы увидеть маму, а не старшую сестру. Родственники и друзья Шимми завидуют внешнему виду женщины. Люди сетуют, что она открыла секрет вечной молодости. А незнакомцы, когда узнают возраст британки, начинают задавать вопросы: делала ли пластическую хирургию, какие крема использовала?

Фото: twitter.com/shimmi_jess

Шимми рассказывает, что крема она покупала самые обычные, которые продавались в супермаркетах по специальным предложениям. Также она говорит, что практически не употребляет алкоголь, не курит, регулярно пьёт зелёный чай и ходит в спортзал. Молодость британки вызывает ещё большее удивление, если учитывать, что она страдает гастропарезом. «Я могла бы выглядеть просто ужасно, но каким-то образом мне удаётся выглядеть молодой. Хотелось бы, чтобы у меня был какой-то секрет, позволяющий оставаться молодой, чтобы я могла им поделиться, но его нет. Надеюсь, удача продолжит улыбаться мне, и в 80 лет я буду выглядеть на 30», – рассказывает Шимми.

Фото: twitter.com/shimmi_jess