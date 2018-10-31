Названы девять признаков приближающейся старости

Новости Испании. Группа врачей и учёных собрала девять признаков того, что человек стареет. Как сообщает BBC News Mundo, понимание биологических особенностей организма поможет найти способ продлить молодость. «Я не знаю ничего, что улучшается с возрастом с биологической точки зрения», – начал рассказывать об исследовании эксперт испанского Национального центра онкологических исследований Мануэль Серрано. Первый признак – в ДНК накапливаются повреждения. Дезоксирибонуклеиновая кислота – это макромолекула, которая хранит, передаёт и запускает генетическую программу развития и функционирования живых организмов. Проще говоря, ДНК сообщает эмбриону, как ему сформироваться в полноценный организм. Информация хранится в виде генетического кода из последовательности нуклеотидов. Чем старше человек становится, тем выше риск ошибок в передаче кода между клетками. Ошибки имеют свойство накапливаться. Это явление называется «геномная нестабильность». Она может угрожать работе стволовых клеток, поскольку при большом числе ошибок клетки могут стать раковыми. В целом, если не знать о роли мутации в эволюции, можно подумать, что она вредит человеку, поскольку нередко встречаются генетические аномалии. Однако мутации в целом оказывают положительный эффект. Например, благодаря селекции (управление мутациями и их закрепление) создаются более урожайные или полезные растения. Также посредством мутаций улучшается иммунитет.

Второй признак – изнашиваются хромосомы. У цепочек ДНК есть наконечники – теломеры. Если представить хромосому в виде двух скрещенных шнурков, то теломеры – это наконечники шнурка (пистончики). Эти кончики нужны для защиты хромосом. Со временем теломеры изнашиваются, и с воспроизведением хромосом возникают проблемы. Из-за этого могут появляться некоторые заболевания. Впрочем, учёные уже научились удлинять теломеры у мышей, что увеличило продолжительность жизни грызунов. По некоторым данным, есть возможность продлить жизнь своим теломерам. Молекулярный микробиолог Элизабет Блэкбёрн и психиатр Элисса Эпель написали посвящённую этой теме книгу «Эффект теломер». Если кратко: вести ЗОЖ, спать 7 часов, избегать стресса.

Третий признак – изменение в экспрессии генов. Выше уже упоминалось, что ДНК даёт команды эмбриону, как ему сформироваться в организм. Точно также даются команды каждой клетке, какую работу она должна выполнять. Разумеется, если клетки получают неправильные инструкции, то и ведут они себя не так, как нужно. Следовательно, возникают болезни, например, помутнение хрусталика. В исследовании, которое было опубликовано в журнале PLoS Genetics в 2009 году, рассказывается, что в здоровом глазе ген EPHA 2 экспрессируется в клетках хрусталика. С возрастом уровень экспрессии снижается. Возникают ошибки в «сортировке». В результате накапливается белок HSP 25, основные белки хрусталика кристаллины неправильно складываются, и хрусталик теряет свою прозрачность. Возможно, несколько некорректно, но можно провести аналогию с тетрисом. Пока фигуры складываются правильно – экран чист. Когда ошибки накапливаются – экран «засоряется» геометрическими фигурками, и игра заканчивается.

Четвёртый признак – перестают обновляться клетки. Всем известно, что тело человека состоит из клеток, жизненный цикл которых длится от нескольких дней до нескольких лет. Однако с возрастом способность организма обновлять клетки уменьшается. Для примера рассмотрим кожу. В детстве кожа человека полностью обновляется в среднем за 21-28 суток. Примерно с 25 лет этот процесс замедляется до 30-35 суток. После 40 лет – 36-45 суток. После 50 лет – 56-72 суток. В целом клетки организма (не только кожи) накапливают бесполезные или токсичные протеины, что может приводить к болезням Альцгеймера или Паркинсона. Теоретически, если бы клетки могли обновляться бесконечно, как у персонажей из сериала «Герои» Адама Монро и Клэр Беннет, то человек был бы бессмертен.

Фото: instagram.com/haydenspanettiere

Пятый признак – ухудшается метаболизм в клетках. То есть, клетки больше не могут перерабатывать вещества вроде жиров или сахара. Отсюда появляется диабет. В пожилом возрасте организм уже не способен усваивать всё то, что раньше усваивал в молодости. С другой стороны, здесь ещё важную роль играет наследственность. Например, японцам нужно мало спиртных напитков, чтобы опьянеть. Их организм способен благополучно выводить алкоголь, вопреки мифу, но этого самого алкоголя им нужно меньше, чтобы почувствовать себя «хорошо». Ещё один пример наследственности – переваривание лактозы. Сейчас непереносимость лактозы считается аномалией, а раньше она встречалась повсеместно. Однако благодаря животноводству, давшему постоянный доступ к молоку, организм человека мутировал и научился вырабатывать фермент, который позволяет усваивать лактозу.

Шестой признак – выходят из строя митохондрии. По сути, митохондрии – это батарейки. Нет смысла упоминать, что без батареек механизмы, нуждающиеся в энергии, не функционируют. Однако учёные уже работают над человеческими батарейками. Летом 2018 года в Science Daily было опубликовано исследование, в котором учёные рассказали об опытах, связанных со старением, на мышах. Исследователи вызвали у грызунов искусственное старение, дождались мутации гена, который подавляет митохондрии, и отключили его. После этого сморщенная кожа мышей снова стала гладкой, и у подопытных вновь выросла шерсть. Благодаря этому доказано, что митохондрии обращают вспять старение кожи и волосяного покрова. Подобной информации насчёт органов пока нет.

Седьмой признак – превращение клеток в «зомби». Иногда серьёзно повреждённая клетка не умирает, а просто «выключается». Она ничего не делает, не размножается, но занимает место и разносит заразу. Постепенно количество таких клеток увеличивается. Поскольку такие клетки уже выявлены, учёные работают над решением проблемы. Как сообщается в журнале Nature, биологи удалили «зомби-клетки» из мозга мышей, что заметно замедлило появление у них старческого слабоумия. В нервные ткани грызунов был введён «ген старости», после чего кормили подопытных особым препаратом, который включал ген, отвечающий за «самоубийство» старых клеток. В итоге экспериментальная группа мышей на несколько месяцев дольше сохраняли ясность ума, чем контрольная. По человеческим меркам речь о нескольких годах.

Фото: instagram.com/vancityreynolds

Восьмой признак – стволовые клетки теряют энергию. Фактически, они теряют способность восстанавливаться. Учёные считают, что омоложение стволовых клеток поможет замедлить старение. Сейчас биологи придерживаются теории, что клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки являются практически бессмертными, поскольку при правильной среде обитания они могут жить сколь угодно долго и делиться бесконечное число раз. Позже эта способность теряется. Предполагается, что это связано с желанием клеток защитить себя от развития рака. Когда вероятность данной мутации становится слишком велика, клетки прекращают делиться. Серьёзного решения это проблемы пока нет, но исследователи из Массачусетского технологического института придерживаются мнения, что голодание омолаживает стволовые клетки. В своём исследовании они пришли к выводу, что при голодании клетки больше не используют в качестве источника энергии углеводы и начинают расщеплять жирные кислоты. В итоге активируются гены метаболизма жиров, которые и омолаживают стволовые клетки. Учёные из Великобритании рассказали о полезности «диеты для бедных»