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Фотограф из Сингапура в 50 лет выглядит в два раза моложе: 10 доказательств

25 июля 2017 14:40
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Новости Сингапура. Фотограф и модель из Сингапура Чуандо Тан стал звездой интернета. Все дело в том, что пользователи не могут поверить в возраст мужчины. Ему уже 50! Правда на вид Чуандо Тан можно дать не больше двадцати пяти.

За Instagram-страницей человека, прожившего полвека, следят более 241 тысячи человек. С фолловерами мужчина делится своими портретами, фотографиями с тренировок в спортзале и своих будней.

В прошлом Чуандо Тан был одним из самых популярных мужчин-моделей в своей стране. После его любовь к фотографии стала весомее, чем увлечение моделингом.

В сети восторгаются генетикой сингапурца.

Некоторые отмечают, что он похож на молодого Джоуи из сериала «Друзья», а некоторые не могут поверить, что мужчина отметил полувековой юбилей.

Мы собрали самые яркие снимки мужчины, доказывающие, что его внешность неподвластна возрасту.

Кстати, от Чуандо Тана не отстает и американка Кристи Бринкли. В 63 года женщине дают не больше 35 – здесь подробнее.

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

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