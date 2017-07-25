Фотограф из Сингапура в 50 лет выглядит в два раза моложе: 10 доказательств

Новости Сингапура. Фотограф и модель из Сингапура Чуандо Тан стал звездой интернета. Все дело в том, что пользователи не могут поверить в возраст мужчины. Ему уже 50! Правда на вид Чуандо Тан можно дать не больше двадцати пяти.

За Instagram-страницей человека, прожившего полвека, следят более 241 тысячи человек. С фолловерами мужчина делится своими портретами, фотографиями с тренировок в спортзале и своих будней.

В прошлом Чуандо Тан был одним из самых популярных мужчин-моделей в своей стране. После его любовь к фотографии стала весомее, чем увлечение моделингом.

В сети восторгаются генетикой сингапурца.

Некоторые отмечают, что он похож на молодого Джоуи из сериала «Друзья», а некоторые не могут поверить, что мужчина отметил полувековой юбилей.

Мы собрали самые яркие снимки мужчины, доказывающие, что его внешность неподвластна возрасту.