Православные верующие отмечают праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас

В церковном календаре Преображение Господне – один из 12 важнейших праздников. В этот день вспоминают евангельское событие: Иисус Христос поднялся на гору Фавор с апостолами, и перед ними его облик преобразился – лицо засияло, одежды стали белыми, как снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В народном календаре этот день известен как Яблочный Спас. В это время созревают яблоки и другие плоды нового урожая. Традиционно верующие приносят их в храмы для освящения в знак благодарности Богу за дары земли и благословения на будущий год. Прихожане также собираются на праздничную литургию.

Вячеслав Шафаренко, клирик прихода храма Преображения Господня Заславля Минского района:

Духовный смысл для нас довольно прост – событие это произошло за 40 дней до распятия, смерти, воскресения Господа и Спасителя. Желая укрепить своих учеников, он перед ими преобразился, явив свою божественную сущность.

Тем самым укрепляя их, потому что он понимал, что многие соблазнятся, многие испугаются, в том числе и самые любимые из всех учеников, которые были вместе с ним на этой горе, апостол Петр, Иоанн и Иаков. Вот так и нас Господь каждый раз, когда приходит этот праздник, тоже укрепляет в наших житейских нуждах.

Яблочный – второй в череде трех Августовских Спасов. Перед ним 14-го числа отмечают Медовый, а после, 29 августа, – Ореховый или Хлебный. Сам день приходится на середину Успенского поста.