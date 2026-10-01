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Новости по тегу #Красота

Как и чем можно помочь коже в отопительный период? Советы от косметолога
01 октября 2026 10:12

Как и чем можно помочь коже в отопительный период? Советы от косметолога

Dry brushing: что такое массаж сухой кожи и чем он полезен
26 сентября 2026 14:14

Dry brushing: что такое массаж сухой кожи и чем он полезен

Как работает витамин C в косметике? Рассказала косметолог
16 сентября 2026 13:25

Как работает витамин C в косметике? Рассказала косметолог

Для чего нужны пилинги? Косметолог рассказала о пользе этих средств для кожи
09 сентября 2026 20:38

Для чего нужны пилинги? Косметолог рассказала о пользе этих средств для кожи

Спикулы: тренд или хороший актив? Узнали у косметолога
03 сентября 2026 08:20

Спикулы: тренд или хороший актив? Узнали у косметолога

Почему кожа рук стареет быстрее лица? Объяснила врач-косметолог
25 августа 2026 09:27

Почему кожа рук стареет быстрее лица? Объяснила врач-косметолог

Прыщ на видном месте: что делать, чтобы он быстрее исчез? Советы косметолога
20 августа 2026 09:48

Прыщ на видном месте: что делать, чтобы он быстрее исчез? Советы косметолога

Дневной и ночной крем – правда ли они нужны? Мнение врача-косметолога
06 августа 2026 09:26

Дневной и ночной крем – правда ли они нужны? Мнение врача-косметолога

Стоит ли покупать солнцезащитные стики? Плюсы и минусы назвала косметолог
01 июля 2026 11:15

Стоит ли покупать солнцезащитные стики? Плюсы и минусы назвала косметолог

Как ухаживать за жирной кожей летом? Ответила косметолог
26 июня 2026 08:35

Как ухаживать за жирной кожей летом? Ответила косметолог

Откуда берутся прыщи на теле и как с ними бороться? Рассказала косметолог
24 июня 2026 08:48

Откуда берутся прыщи на теле и как с ними бороться? Рассказала косметолог

Как сохранить макияж в жару? Лайфхаки от косметолога
04 июня 2026 11:05

Как сохранить макияж в жару? Лайфхаки от косметолога