Новости по тегу #Красота

С наступлением отопительного сезона наша кожа испытывает дополнительный стресс в виде сухого воздуха.
Массаж сухой кожи по-научному называется «dry brushing» и имеет древние корни родом из Греции.
Витамин С является главным антиоксидантом в нашем домашнем уходе.
«Пилинги – кому и зачем? Летом мы активно пользовались SPF и немножко кожу подзабили, а кто-то вообще не использовал SPF, что еще хуже, и в конце августа получил пятна гиперпигментации».
Спикулы – это такие микрочастицы, которые получены из минерального скелета, пресноводных или морских губок.
Возрастные изменения на коже рук проявляются намного сильнее, чем на коже лица. Это объясняется анатомией и физиологией строения кожи рук и кожи лица.
Кошмарный сон любой красавицы – это выскочивший прыщ на самом видном месте, конечно же, накануне самого важного события в ее жизни.
Если разобраться в том, как работает наша кожа, стратегия подобрать один крем на все случаи жизни – это не самая лучшая стратегия.
Ни одно лето не проходит без использования солнцезащитного крема. Сейчас SPF бывают в разных формах – это флюид, это крем с тонирующей основой, это минеральная пудра и, конечно же, солнцезащитные стики.
«Летом многие пациенты отмечают, что кожа становится более жирной, хочется чаще умываться, использовать более легкие косметические средства, промакивать лицо салфетками, а особенно это характерно для пациентов с комбинированным и жирным типом кожи».
Чаще всего высыпания на теле – это продолжение высыпаний на лице, это одна и та же болезнь, которая встречается просто на разных участках тела.
В летнее время мы часто сталкиваемся с тем, что макияж, который мы нанесли в жаркую погоду, выглядит или слишком тяжелым, или, когда мы вспотели, «плывет» на лице, размазывается и выглядит совсем неопрятно.
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