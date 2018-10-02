В чем секрет молодости? Как 50-летней жительнице Китая удаётся выглядеть ровесницей сына

Невероятно молодо выглядящая женщина, которая считает, что секрет ее красоты заключается в длительных и изнурительных тренировках на холоде, занялась новым видом спорта – правда уже на солнечных пляжах. По информации Daily Mail, Лю Елин ошеломила миллионы людей, озвучив свой реальный возраст. Ей – 50. Женщину часто принимают за сестру ее сына. Ранее Лю Елин рассказывала, что секреты ее невероятной внешности были результатом того, что она в течение 30 лет каждую зиму плавала в озере. Но теперь женщина, похоже, нашла новое увлечение – дайвинг. Лю Елин вместе со своим сыном отправилась на море, чтобы научиться нырять. Лю Елин:

Я всегда любила море и знала, как заниматься дайвингом, но на этот раз я хотела поставить себе новую цель. Я хотела погрузиться в море настолько глубоко, насколько это возможно без какого-либо оборудования.

Она проплыла через Малаккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 км, практиковала йогу на открытом воздухе в ледяные морозы. В этом году женщина даже нырнула в ледяное озеро Байкал, когда температура воздуха составляла минус 40°C, но сначала она гордо дефилировала в купальнике по замерзшей поверхности озера. Хотя Лю – заядлый и искусный пловец, свободное погружение оказалось для нее сложной задачей. «У меня не хватало дыхания на Филиппинах. Я должна была научиться задерживать дыхание до трех минут в море и держать воздух до тех пор, пока мои легкие не начинали невыносимо болеть. После этого я поняла, как же сильно я ценю воздух». «Свободное погружение показало мне, насколько удивительный подводный мир. Когда я занимаюсь дайвингом, мои движения ограничены и контролируются специальным оборудованием, которое я должна носить. Но со свободным погружением все иначе. Я могу идти туда, куда захочу».

Фото: instagram.com/queenyelin

После двухнедельного курса, Лю Елин теперь может нырять на глубину в 16 метров, а затем выплывать обратно на поверхность, и все это на одном вдохе. Ее инструктор по дайвингу, Бобо Сонг, была впечатлена женщиной и назвала ее «храброй» и «трудолюбивой». «Она действительно так молодо выглядит», – сказала Сонг. Бобо Сонг:

У нее такая хорошая фигура и безупречная кожа. Кроме того, она много работает. В отличие от некоторых людей, которые заставляют себя придерживаться определенной диеты или ходить в спортзал, для нее это все настолько естественно.

Фото: instagram.com/queenyelin