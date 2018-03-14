В Китае ведущая прогноза погоды в 44 года выглядит на 22

Новости Китая. Новой интернет-сенсацией стала нестареющая ведущая из Китая. Девушка ведёт прогноз погоды с 1996 года, но внешне почти не изменилась.
Как сообщает Daily Mail, 44-летняя Ян Дан уже 22 года ведёт прогноз погоды на телевидении Китая. Многие люди выросли, глядя на ведущую. Зрители удивлялись, почему они стареют, а девушка на экране – нет.
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Фото: China Central Television/Weibo
Видео с Ян Дан было размещено на Weibo, а также на нескольких YouTube-каналах. Пользователи не остались равнодушными.
«Со временем её речь стала быстрее, увереннее, её энергия возросла»,
«Я знал, что они делают клонов»,
«Я сомневаюсь, что она выходила из здания»,
«Я хочу жениться на ней»,
«Это страшно»,
«Это без хирургического вмешательства? Если да, то это впечатляет».
По информации СМИ, Ян Дан родилась в ноябре 1973 года.
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