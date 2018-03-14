В Китае ведущая прогноза погоды в 44 года выглядит на 22

Новости Китая. Новой интернет-сенсацией стала нестареющая ведущая из Китая. Девушка ведёт прогноз погоды с 1996 года, но внешне почти не изменилась.

Как сообщает Daily Mail, 44-летняя Ян Дан уже 22 года ведёт прогноз погоды на телевидении Китая. Многие люди выросли, глядя на ведущую. Зрители удивлялись, почему они стареют, а девушка на экране – нет.

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