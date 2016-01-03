«Как она делает это в 61 год?»: пользователей Сети поразили новогодние фото Кристи Бринкли

Новости США. В чем секрет молодости этой женщины, гадают не первый год. Кристи Бринкли в феврале исполнится 62 года, но ей дают не больше 35. Каждый выход Бринкли в свет сопровождается восторженными комплиментами поклонников и язвительными комментариями недоброжелателей.





Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/ Серия новогодних фотографий, опубликованных женщиной в социальных сетях, в буквальном смысле разделила пользователей Сети на два лагеря. Одни восхищаются красотой Кристи Бринкли, другие негодуют: мол, негоже «женщине, которой перевалило за шестьдесят», не то что выкладывать такие снимки на всеобщее обозрение, но и вовсе не стоит фотографироваться «в таком виде».



Кристи Бринкли на фото справа



Рождественские каникулы Кристи проводит с семьей на островах Теркс и Кайкос. Там она катается на серфе, плавает на яхте, загорает и погружается под воду с дельфинами. Фотографии с отдыха модель регулярно публикует в Instagram.



Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/

«Как Кристи делает это в 61 год? Как у нее выходит быть настолько жизнерадостной? Поразительно!» – не скрывают восторга поклонники Бринкли. Напомним, у Кристи Бринкли трое взрослых детей и четыре брака за спиной. За свою карьеру она успела попробовать себя в разных ипостасях. Была и фотографом, и иллюстратором, и певицей. До сих пор она входит в ТОП самых востребованных моделей мира.



Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/



Главный секрет молодости, уверяет Кристи Бринкли – это ежедневная работа над своим телом. И клянется: никогда не делала «пластику», в которой ее обвиняют не первое десятилетие.



Кристи Бринкли:

Я никогда не делала пластических операций, но существует множество неинвазивных процедур, помогающих уменьшить провисание тканей и количество морщин, а также убрать пигментацию. Я посещаю своего дерматолога примерно раз в месяц, делаю комплекс процедур ухода за лицом. Я люблю современные технологии!