«Как она делает это в 61 год?»: пользователей Сети поразили новогодние фото Кристи Бринкли
Новости США. В чем секрет молодости этой женщины, гадают не первый год. Кристи Бринкли в феврале исполнится 62 года, но ей дают не больше 35. Каждый выход Бринкли в свет сопровождается восторженными комплиментами поклонников и язвительными комментариями недоброжелателей.
Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/
Серия новогодних фотографий, опубликованных женщиной в социальных сетях,
в буквальном смысле разделила пользователей Сети на два лагеря. Одни восхищаются красотой Кристи Бринкли, другие негодуют: мол, негоже «женщине, которой перевалило за шестьдесят», не то что выкладывать такие снимки на всеобщее обозрение, но и вовсе не стоит фотографироваться «в таком виде».
Кристи Бринкли на фото справа
Рождественские каникулы Кристи проводит с семьей на островах Теркс и Кайкос. Там она катается на серфе, плавает на яхте, загорает и погружается под воду с дельфинами. Фотографии с отдыха модель регулярно публикует в Instagram.
Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/
«Как Кристи делает это в 61 год? Как у нее выходит быть настолько жизнерадостной? Поразительно!» – не скрывают восторга поклонники Бринкли.
Напомним, у Кристи Бринкли трое взрослых детей и четыре брака за спиной.
За свою карьеру она успела попробовать себя в разных ипостасях. Была и фотографом, и иллюстратором, и певицей. До сих пор она входит в ТОП самых востребованных моделей мира.
Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/
Главный секрет молодости, уверяет Кристи Бринкли – это ежедневная работа над своим телом. И клянется: никогда не делала «пластику», в которой ее обвиняют не первое десятилетие.
Кристи Бринкли:
Я никогда не делала пластических операций, но существует множество неинвазивных процедур, помогающих уменьшить провисание тканей и количество морщин, а также убрать пигментацию. Я посещаю своего дерматолога примерно раз в месяц, делаю комплекс процедур ухода за лицом. Я люблю современные технологии!
Кристи Бринкли – о секретах красоты. Читайте здесь.