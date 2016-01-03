Прямой эфир

«Как она делает это в 61 год?»: пользователей Сети поразили новогодние фото Кристи Бринкли

03 января 2016 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В чем секрет молодости этой женщины, гадают не первый год. Кристи Бринкли в феврале исполнится 62 года, но ей дают не больше 35. Каждый выход Бринкли в свет сопровождается восторженными комплиментами поклонников и язвительными комментариями недоброжелателей.


Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/

Серия новогодних фотографий, опубликованных женщиной в социальных сетях,

в буквальном смысле разделила пользователей Сети на два лагеря. Одни восхищаются красотой Кристи Бринкли, другие негодуют: мол, негоже «женщине, которой перевалило за шестьдесят», не то что выкладывать такие снимки на всеобщее обозрение, но и вовсе не стоит фотографироваться «в таком виде».

«Как она делает это в 61 год?»: пользователей Сети поразили новогодние фото Кристи Бринкли-1


Кристи Бринкли на фото справа 

Рождественские каникулы Кристи проводит с семьей на островах Теркс и Кайкос. Там она катается на серфе, плавает на яхте, загорает и погружается под воду с дельфинами. Фотографии с отдыха модель регулярно публикует в Instagram.

«Как она делает это в 61 год?»: пользователей Сети поразили новогодние фото Кристи Бринкли-3


Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/

«Как Кристи делает это в 61 год? Как у нее выходит быть настолько жизнерадостной? Поразительно!» – не скрывают восторга поклонники Бринкли.

Напомним, у Кристи Бринкли трое взрослых детей и четыре брака за спиной.

За свою карьеру она успела попробовать себя в разных ипостасях. Была и фотографом, и иллюстратором, и певицей. До сих пор она входит в ТОП самых востребованных моделей мира.

«Как она делает это в 61 год?»: пользователей Сети поразили новогодние фото Кристи Бринкли-6


Фото: Кристи Бринкли. Источник: instagram.com/christiebrinkley/

Главный секрет молодости, уверяет Кристи Бринкли – это ежедневная работа над своим телом. И клянется: никогда не делала «пластику», в которой ее обвиняют не первое десятилетие.

Кристи Бринкли:
Я никогда не делала пластических операций, но существует множество неинвазивных процедур, помогающих уменьшить провисание тканей и количество морщин, а также убрать пигментацию. Я посещаю своего дерматолога примерно раз в месяц, делаю комплекс процедур ухода за лицом. Я люблю современные технологии! 

Кристи Бринкли – о секретах красоты. Читайте здесь

# Фотофакт # Мода # Звезды # Кристи Бринкли

Другие новости рубрики

Все новости
Превращение певицы Влады в Брижит Бардо 60-х годов: мастер-класс парикмахера и визажиста
03 января 2016 10:12

Превращение певицы Влады в Брижит Бардо 60-х годов: мастер-класс парикмахера и визажиста

Современная мода: как последние коллекции дизайнеров пробуждают чувство ностальгии
27 декабря 2015 18:08

Современная мода: как последние коллекции дизайнеров пробуждают чувство ностальгии

Бейонсе прогулялась по Нью-Йорку в костюме новогодней елки, что вызвало шок очевидцев
23 декабря 2015 14:22

Бейонсе прогулялась по Нью-Йорку в костюме новогодней елки, что вызвало шок очевидцев