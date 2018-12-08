Прямой эфир

7 знаковых снимков уходящего 2018 года

08 декабря 2018 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Агентство Reuters опубликовало ряд фотографий, которые можно считать знаковыми снимками 2018 года. Мы отобрали семь из них.  

1. Погонщик купает своего слона в загрязненной воде реки Ямуна, Нью-Дели, Индия (Adnan Abidi, 6 февраля).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года-1

Фото: instagram.com/reuters  

2. Один из образов коллекции Gucci сезона «осень-зима – 2018/2019», Миланская неделя моды, Италия (Tony Gentile, 21 февраля).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года-4

Фото: instagram.com/reuters  

3. Принц Гарри и его супруга Меган едут на конном экипаже после их свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, Великобритания (Benoit Tessier, 19 мая).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года-7

Фото: instagram.com/reuters  

4. Герцог и герцогиня Кембриджские покидают больницу Святой Марии со своим новорожденным сыном, Лондон (Hannah Mckay, 23 апреля).  

Первый селфи-парк открылся в Минске: метровое мороженое, мультяшные миньоны и бассейн с шарами  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года-10

Фото: instagram.com/reuters  

5. Спор игрока сборной Португалии Криштиану Роналду и рефери Сесара Артуро Рамоса во время ЧМ-2018. Матч Уругвай против Португалии. Стадион «Фишт», Сочи, Россия (Toru Hanai, 30 июня).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года-13

Фото: instagram.com/reuters  

6. Туристы идут по Золотому мосту во Вьетнаме на курорте Ba Na Hills рядом с Данангом (Kham, 1 августа).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года-16

Фото: instagram.com/reuters  

7. Девочка позирует для фотографии на гигантском листе водяной лилии во время ежегодного мероприятия, посвященного листьям лилии в Тайбэе, Тайвань (Tyrone Siu, 16 августа).  

7 знаковых снимков уходящего 2018 года-19

Фото: instagram.com/reuters  

Осенью 2018 года были собраны самые смешные снимки животных 2018 года.  

Фотографию сопровождаются шутливыми комментариями – здесь подробнее.  

# Фотография # калейдоскоп # Сесар Артуро Рамос # Криштиану Роналду # Принц Гарри # принц Уильям # Кейт Миддлтон # Меган Маркл

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики
08 декабря 2018 15:01

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики

Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт
08 декабря 2018 13:47

Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт

«Красивые дети»: фотографии Амаль Клуни с двойняшками растрогали соцсети
08 декабря 2018 12:36

«Красивые дети»: фотографии Амаль Клуни с двойняшками растрогали соцсети