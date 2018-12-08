7 знаковых снимков уходящего 2018 года

Новости мира. Агентство Reuters опубликовало ряд фотографий, которые можно считать знаковыми снимками 2018 года. Мы отобрали семь из них. 1. Погонщик купает своего слона в загрязненной воде реки Ямуна, Нью-Дели, Индия (Adnan Abidi, 6 февраля).

Фото: instagram.com/reuters

2. Один из образов коллекции Gucci сезона «осень-зима – 2018/2019», Миланская неделя моды, Италия (Tony Gentile, 21 февраля).

Фото: instagram.com/reuters

3. Принц Гарри и его супруга Меган едут на конном экипаже после их свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, Великобритания (Benoit Tessier, 19 мая).

Фото: instagram.com/reuters

Фото: instagram.com/reuters

5. Спор игрока сборной Португалии Криштиану Роналду и рефери Сесара Артуро Рамоса во время ЧМ-2018. Матч Уругвай против Португалии. Стадион «Фишт», Сочи, Россия (Toru Hanai, 30 июня).

Фото: instagram.com/reuters

6. Туристы идут по Золотому мосту во Вьетнаме на курорте Ba Na Hills рядом с Данангом (Kham, 1 августа).

Фото: instagram.com/reuters

7. Девочка позирует для фотографии на гигантском листе водяной лилии во время ежегодного мероприятия, посвященного листьям лилии в Тайбэе, Тайвань (Tyrone Siu, 16 августа).

Фото: instagram.com/reuters