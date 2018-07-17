«Сейчас должен сосредоточиться на новом вызове»: Роналду официально представлен игроком «Ювентуса»

Новости Португалии. 16 июля португальский футболист Криштиану Роналду был официально представлен в качестве игрока «Ювентуса». Сайт УЕФА привёл несколько цитат с прошедшей пресс-конференции.

Фото: instagram.com/cristiano

«Решение было лёгким. Это лучшая команда в Италии, у неё великолепный тренер и великолепный президент, а игроки привыкли побеждать». О своём уходе из «Реала» Роналду начал задумываться более года назад. В августе 2017 года мы сообщали, что португальский нападающий просил руководство футбольного клуба поднять ему зарплату с 21 до 40 миллионов евро в год. Предполагаемой причиной просьбы Криштиану было желание стать самым высокооплачиваемым футболистом. Тем не менее, перед своим уходом в «Ювентус» Роналду просил уже 80 миллионов евро в год, чтобы после вычета налогов его зарплата составляла около 50 миллионов евро в год. «Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают

Фото: instagram.com/cristiano

«Я хочу усердно работать и помогать «Юве» выигрывать трофеи. Овация, которую болельщики «Ювентуса» устроили после моего гола ударом через себя в Турине в прошлом сезоне, стала для меня важным моментом. Я очень благодарен за такую реакцию и за тёплый приём сегодня». В апреле в четвертьфинале Лиги чемпионов противником «Реала» стал «Ювентус». Матч в Турине оказался разгромным для итальянского клуба, а Роналду забил один из самых красивых голов в своей карьере. На 64 минуте Криштиану отправил мяч в ворота Буффона ударом через себя в прыжке. В результате в сети появились шутки, что португальский нападающий «может играть с марсианами».

Фото: instagram.com/cristiano

«Я перешёл сюда не на каникулы – я хочу оставить заметный след в истории «Ювентуса». Я всегда хотел выигрывать трофеи и быть лучшим. Никогда не думал, что получу пять «Золотых мячей», но, быть может, в «Юве» сделаю это снова». Зимой прошлого года Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем премии «Золотой мяч». Таким образом, игрок был признан лучшим футболистом Европы целых пять раз. Ранее Роналду получал эту награду в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах. На вторых и третьих местах в 2017 году оказались основные конкуренты Криштиану: Лионель Месси и Неймар соответственно.

Фото: instagram.com/cristiano

Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве «Я знаю, что все команды хотят выиграть Лигу чемпионов. Шанс у нас есть, но мы будем биться за все трофеи. Следует сохранять спокойствие, потому что выиграть Лигу чемпионов чрезвычайно тяжело». К слову, Роналду выигрывать Лигу чемпионов не в новинку. Последние три года кубок самого престижного европейского клубного футбольного турнира забирал «Реал» с Криштиану в команде. Хотя, справедливости ради можно отметить, что в последнем финале ЛЧ португальский нападающий отличиться не смог.

Фото: instagram.com/cristiano

«Это новый вызов, но я к нему готов и уверен, что всё снова сложится хорошо. И физически, и ментально я никогда не чувствовал себя лучше». Роскосмос выложил шутливый ролик с пасом Роналду на МКС И впрямь, хотя Роналду уже 33 года, в его самочувствии сложно усомниться. На ЧМ-2018 в матче между Испанией и Португалией Криштиану сумел оформить хет-трик, обеспечив ничью. Хотя сборная Португалии смогла дойти лишь до 1/8, в первых двух матчах Роналду показал такую выдающуюся игру, что занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу в России, разделив его с ещё тремя игроками.

Фото: instagram.com/cristiano