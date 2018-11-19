Первый селфи-парк открылся в Минске: метровое мороженое, мультяшные миньоны и бассейн с шарами

Несколько десятков фотозон, космические объекты, гигантские леденцы и несчитанное количество цветов. Очередной семейный бизнес в центре Минска явно не сочетается с хмурыми декорациями за окном. Каждый квадратный метр селфи-парка – локация для оригинальных снимков. В то же время, со слов организаторов, это не просто фотоплощадка, а настоящий аттракцион.

Ким Мазур, основатель проекта:

В первую очередь, вы получаете эмоцию от созерцания себя, от созерцания каких-то красивых интересных объектов и разных локаций.

Целевая аудитория селфи-парка – это дети. Тем не менее, в числе посетителей и молодёжь, и пенсионеры. Столичная инста-лента, к слову, уже вовсю пестрит постами с метровым мороженым, мультяшными миньонами и бассейном с шарами. Чтобы проект не потерял актуальность, создатели уже продумали план обновления обители красок и света.

Кирилл Мазур, основатель проекта:

Мы вычислили, что каждые полгода нам нужно менять локации. Мы прекрасно понимаем траффик, который здесь проходит. Его, не скрою, достаточно много, и каждые полгода мы будем актуальны для наших посетителей.

Приятным бонусом станет комната, где гости сами решают, что нарисовать на стенах. Кроме того, профессиональные фотографы селфи-парка помогут выбрать лучший ракурс.

Для всех, кому не хватило ярких кадров, уже разрабатывают новые зоны. В том числе, провокационная комната 18+. Естественно, все подробности пока держат в секрете.

Евгений Шилов, корреспондент:

На создание селфи-парка ушло порядка 3,5 месяцев. Сейчас здесь более 20 локаций, и на достигнутом создатели останавливаться не собираются. В ближайших планах – открытие таких ярких точек во всех областных центрах страны.

Ким Мазур:

Мы массово заходим в Беларусь, мы уже начинаем стройку в Гродно и в Гомеле. Мы сделаем это в ближайшие 2-3 месяца. После чего приступим к другим регионам.