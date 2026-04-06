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Горносько завоевала четыре медали на турнире серии Гран-при во Франции

06 апреля 2026 11:12
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Финалы отдельных видов на международном турнире по художественной гимнастике серии Гран-при принесли Алине Горносько три медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Золота – два. Их наша грация получила за композиции с мячом и с лентой. Второй суммой баллов судьи оценили выступление с булавами. На старте соревнований белоруска не знала равных в олимпийском многоборье. Этот форум был подготовительным перед вторым в сезоне этапом Кубка мира.

Не с пустыми руками возвращается домой и молодое поколение гимнасток. Кира Бабкевич завоевала две награды высшей пробы на форуме в Баку. Наша спортсменка не знала равных в композициях с мячом и с обручем. Она же и Маргарита Журович стали третьими в командном многоборье. На турнире в Тбилиси отличилась Анна Каменьщикова. Грация четырежды поднималась на пьедестал, в трех случаях была высшая ступень.

# Гимнастика # Художественная гимнастика

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