В Минске ведут работы по созданию нового транспортного кольца

В Минске в ближайшие три-четыре года появится третье транспортное кольцо. Первым шагом масштабного проекта стало строительство путепровода от улицы Тимирязева до Колесникова – это своеобразный старт новой логистической стратегии столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект создаст внутренние межрайонные связи, объединив Фрунзенский, Московский, Октябрьский и Ленинский районы. Это позволит перераспределить транспортные потоки, снизить нагрузку на существующую кольцевую дорогу и эффективно бороться с пробками в часы пик. Параллельно ведется ремонт путепровода на четвертом километре Минской кольцевой дороги, а в районе аэропорта Липки начинается строительство нового путепровода над железной дорогой.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Занимаемся расширением и ремонтом существующих улиц. Это расширение Долгиновского тракта, расширение улицы Карастояновой. Из таких значимых – это будет расширение Карастояновой: от Некрасова до Орловской, от Орловской до Кульман. На Кульман будут вестись работы по возведению нового диспетчерского пункта.

Попутно по улицам города Минска занимаемся реконструкцией сетей иллюминации придорожного освещения. Это по проспекту Независимости. Первый этап – от Козлова до Сурганова – мы закончили. Майские праздники мы отпразднуем уже в новом освещении, в новой иллюминации. После майских праздников до июля планируем завершить первый этап второй очереди. Это участок от Сурганова до парка Челюскинцев и уже участок от парка Челюскинцев до Филимонова. Уже после празднования июльских мероприятий планируем завершить до сентября.

В планах также расширение Лесного кладбища, создание спортивных ядер при школах и лагерях Минского района, проектирование парковок и временных стоянок для грузового транспорта. Большая часть объектов инженерно-транспортной инфраструктуры будет реализована уже в следующем году, что сделает движение по столице более безопасным и комфортным.