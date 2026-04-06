В Дагестане около 5 тысяч человек эвакуированы из-за прорыва дамбы

Сообщается, что потоки воды хлынули на шоссе и снесли несколько проезжавших по нему автомобилей. Пока известно о двух погибших – это женщина и ребенок. Но количество жертв и пострадавших может возрасти. В зону бедствия перебрасываются дополнительные силы спасателей и спецтехника. Сильные дожди, которые не утихают в Дагестане с конца марта, привели к масштабным наводнениям. Затопленными оказались более двух тысяч домов. На федеральной трассе «Кавказ» разрушен мост. Движение на аварийном участке закрыто. Кроме того, сошедший оползень накрыл одну из горных деревень, погибла женщина. Власти организовали более 10 пунктов временного содержания для жителей пострадавших регионов.