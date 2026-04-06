Прямой эфир

В Дагестане около 5 тысяч человек эвакуированы из-за прорыва дамбы

06 апреля 2026 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почти пять тысяч человек эвакуированы из-за прорыва дамбы в Дагестане. ЧП произошло из-за обильных осадков, которые привели к перенаполнению водохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дагестане около 5 тысяч человек эвакуированы из-за прорыва дамбы-2

Сообщается, что потоки воды хлынули на шоссе и снесли несколько проезжавших по нему автомобилей. Пока известно о двух погибших – это женщина и ребенок. Но количество жертв и пострадавших может возрасти. В зону бедствия перебрасываются дополнительные силы спасателей и спецтехника. Сильные дожди, которые не утихают в Дагестане с конца марта, привели к масштабным наводнениям. Затопленными оказались более двух тысяч домов. На федеральной трассе «Кавказ» разрушен мост. Движение на аварийном участке закрыто. Кроме того, сошедший оползень накрыл одну из горных деревень, погибла женщина. Власти организовали более 10 пунктов временного содержания для жителей пострадавших регионов. 

# Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ
06 апреля 2026 10:40

Лукашенко: Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ

Эта женщина почти полвека трудится трактористкой – история белоруски
06 апреля 2026 10:32

Эта женщина почти полвека трудится трактористкой – история белоруски

Как перестать завидовать другим? Советы от психолога
06 апреля 2026 09:50

Как перестать завидовать другим? Советы от психолога