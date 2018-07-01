На ЧМ-2018 сборная Уругвая одолела португальцев и вышла в четвертьфинал

Новости России. 30 июня на стадионе «Фишт» в Сочи сборная Португалии проиграла сборной Уругвая. В последний день июня Португалия впервые уступила уругвайцам. Ранее сборные встречались дважды: в первый раз португальцы выиграли, во второй раз была ничья. Также уругвайцы три раза из четырёх заканчивали своё выступление в 1/8 финала. Но, похоже, сборная Уругвая учла все свои ошибки. Уже в первом тайме уругвайцы продемонстрировали, что не просто так являются лидерами своей группы. На седьмой минуте Эдинсон Кавани прорывается к воротам, делает дальний пас Луису Суаресу, чтобы отвлечь от себя внимание, после чего Суарес навешивает Кавани прямо у ворот, и Эдисон замыкает подачу головой – 1:0.

Фото: vk.com/fifaworldcup

На 22 минуте сборная Уругвая получила возможность пробить штрафной. Мяч Суареса прошёл «стенку» насквозь, но Руй Патрисиу сумел защитить ворота. На 31 минуте португальцы попробовали отыграться со штрафного, но «стенка» уругвайцев оказалась надёжнее, и удар Криштиану Роналду попал в игроков сборной Уругвая. Козлиная бородка Криштиану Роналду приносит ему удачу на ЧМ Хотя в первом тайме португальцы 60% времени владели мячом, сделали 8 ударов (у уругвайцев – 4), провели 34 атаки против 14 у противников – на перерыв сборная Португалии ушла с неприятным для них счётом 0:1.

Фото: vk.com/fifaworldcup

Во втором тайме сборная Уругвая продолжала концентрироваться на Роналду, но совсем забыла, что в сборной Португалии есть и другие игроки, которые умеют забивать. На 54 минуте португальцы разыграли угловой, и Пепе подарил фанатам Португалии надежду, головой отправив мяч в ворота уругвайцев – 1:1.

Фото: twitter.com/SquawkaNews

Сборная Уругвая не стала унывать из-за первого пропущенного на нынешнем мундиале гола. Игроки собрались и пошли в контратаку. На 62 минуте Кавани принял пас Родриго Бентанкура и ещё раз ударил по воротам. Игра была 3 на 3, но португальцы не смогли отнять у противника мяч, поэтому уругвайцы решили сами отдать его, правда, отправив в ворота – 2:1. К слову, это был третий и последний удар в створ ворот португальцев за всю встречу.

Фото: twitter.com/SquawkaNews

Футболисты сборной Португалии поняли: медлить нельзя. Игроки большую часть времени держали мяч у себя, не падали из-за лёгкого прикосновения и в целом показывали интенсивную игру, но проломить оборону уругвайцев так и не смогли. Роскосмос выложил шутливый ролик с пасом Роналду на МКС На 70 минуте Бернарду Силва воспользовался ошибкой вратаря сборной Уругвая и попытался изменить счёт, но ударил выше ворот. Через пару минут Кавани получил травму, а Криштиану помог ему покинуть поле. Сложно сказать, почему Роналду так поступил: чтобы сэкономить время в надежде забить ещё хотя бы один гол, чтобы показать, что он – хороший парень, или просто по-человечески, поскольку игроки хорошо знакомы.

Фото: twitter.com/SquawkaNews