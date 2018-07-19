Болельщики собрали собственную Dream Team ЧМ-2018

Новости мира. С помощью голосования на сайте международной федерации футбола были выбраны игроки символической сборной ЧМ-2018.

На сайте FIFA сообщается , что одним из нападающих «команды мечты» стал чемпион мира-2018 19-летний француз Килиан Мбаппе. Лучший молодой игрок чемпионата отдал на благотворительность все деньги, заработанные на чемпионате мира в составе сборной Франции.

Также лучшими нападающими были выбраны обладатель четырех «Золотых бутс» и пяти «Золотых мячей» известный португальский футболист Криштиану Роналду и лучший бомбардир прошедшего чемпионата, забивший шесть мячей и получивший «Золотую бутсу», Гарри Кейн.