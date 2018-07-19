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Болельщики собрали собственную Dream Team ЧМ-2018

19 июля 2018 12:01
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Новости мира. С помощью голосования на сайте международной федерации футбола были выбраны игроки символической сборной ЧМ-2018.  

На сайте FIFA сообщается, что одним из нападающих «команды мечты» стал чемпион мира-2018 19-летний француз Килиан Мбаппе. Лучший молодой игрок чемпионата отдал на благотворительность все деньги, заработанные на чемпионате мира в составе сборной Франции.  

Также лучшими нападающими были выбраны обладатель четырех «Золотых бутс» и пяти «Золотых мячей» известный португальский футболист Криштиану Роналду и лучший бомбардир прошедшего чемпионата, забивший шесть мячей и получивший «Золотую бутсу», Гарри Кейн.  

Болельщики собрали собственную Dream Team ЧМ-2018-1

Фото: instagram.com/harrykane  

Полузащитником сборной стал капитан команды Хорватии, лучший игрок мундиаля Лука Модрич, который получил «Золотой мяч» после окончания ЧМ. Его товарищами по команде стали футболист сборной Бразилии Филиппе Коутиньо и игрок сборной Бельгии Кевин де Брёйне.  

В Перу новорождённого назвали в честь Луки Модрича  

Болельщики собрали собственную Dream Team ЧМ-2018-4

Фото: instagram.com/lukam10  

В защите у импровизированной сборной – центральный защитник сборной Бразилии Тиаго Силва, защитник сборной Бразилии Марсело Виейра. Эту же позицию занимают игрок победившей на ЧМ-2018 сборной Франции Рафаэль Варан и уругваец Диего Годин, лучший защитник чемпионата Испании 2015/16.  

Защищает ворота «дрим-тим» обладатель «золотой перчатки» ЧМ-2018 бельгиец Тибо Куртуа.  

Болельщики собрали собственную Dream Team ЧМ-2018-7

Фото: instagram.com/thibautcourtois  

В голосовании приняли участие почти 130 тысяч человек. Чаще всего болельщики голосовали за Луку Модрича, который признан лучшим футболистом прошедшего ЧМ. За него отдали свои голоса более 65 тысяч человек. Немногим меньше – 59 и 54 тысяч голосов набрали бразилец Филиппе Коутиньо и француз Килиан Мбаппе.  

На неделе завершился ЧМ-2018.  

Чемпионом мира второй раз в истории стала сборная Франции – читать далее.  

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