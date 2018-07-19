Болельщики собрали собственную Dream Team ЧМ-2018
Новости мира. С помощью голосования на сайте международной федерации футбола были выбраны игроки символической сборной ЧМ-2018.
На сайте FIFA сообщается, что одним из нападающих «команды мечты» стал чемпион мира-2018 19-летний француз Килиан Мбаппе. Лучший молодой игрок чемпионата отдал на благотворительность все деньги, заработанные на чемпионате мира в составе сборной Франции.
Также лучшими нападающими были выбраны обладатель четырех «Золотых бутс» и пяти «Золотых мячей» известный португальский футболист Криштиану Роналду и лучший бомбардир прошедшего чемпионата, забивший шесть мячей и получивший «Золотую бутсу», Гарри Кейн.
Фото: instagram.com/harrykane
Полузащитником сборной стал капитан команды Хорватии, лучший игрок мундиаля Лука Модрич, который получил «Золотой мяч» после окончания ЧМ. Его товарищами по команде стали футболист сборной Бразилии Филиппе Коутиньо и игрок сборной Бельгии Кевин де Брёйне.
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Фото: instagram.com/lukam10
В защите у импровизированной сборной – центральный защитник сборной Бразилии Тиаго Силва, защитник сборной Бразилии Марсело Виейра. Эту же позицию занимают игрок победившей на ЧМ-2018 сборной Франции Рафаэль Варан и уругваец Диего Годин, лучший защитник чемпионата Испании 2015/16.
Защищает ворота «дрим-тим» обладатель «золотой перчатки» ЧМ-2018 бельгиец Тибо Куртуа.
Фото: instagram.com/thibautcourtois
В голосовании приняли участие почти 130 тысяч человек. Чаще всего болельщики голосовали за Луку Модрича, который признан лучшим футболистом прошедшего ЧМ. За него отдали свои голоса более 65 тысяч человек. Немногим меньше – 59 и 54 тысяч голосов набрали бразилец Филиппе Коутиньо и француз Килиан Мбаппе.
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