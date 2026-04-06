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Соболенко продолжает удерживать лидерство в рейтинге WTA

06 апреля 2026 11:14
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Арина Соболенко продолжает удерживать лидерство в рейтинге женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Отрыв от идущей второй Елены Рыбакиной из Казахстана составляет почти три тысячи баллов. Первой ракеткой планеты белоруска остается более 75 недель подряд. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф. В первой десятке изменений не произошло. Что до других белорусок, то Александра Саснович потеряла четыре места и стала 115-й, Ирина Шиманович – 182-я, Виктория Азаренко – 204-я. В значительном плюсе Алена Фалей. Спортсменка прибавила 17 позиций, став 221-й.

# Арина Соболенко # Теннис

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