Соболенко продолжает удерживать лидерство в рейтинге WTA

Арина Соболенко продолжает удерживать лидерство в рейтинге женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отрыв от идущей второй Елены Рыбакиной из Казахстана составляет почти три тысячи баллов. Первой ракеткой планеты белоруска остается более 75 недель подряд. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф. В первой десятке изменений не произошло. Что до других белорусок, то Александра Саснович потеряла четыре места и стала 115-й, Ирина Шиманович – 182-я, Виктория Азаренко – 204-я. В значительном плюсе Алена Фалей. Спортсменка прибавила 17 позиций, став 221-й.