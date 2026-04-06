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«Славия» нанесла поражение «Днепру» в заключительном поединке второго тура ЧБ по футболу

06 апреля 2026 11:16
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«Славия» нанесла поражение «Днепру» в заключительном поединке второго тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Мозыряне имели территориальное и игровое преимущество, однако воплотили его в один гол. И то не сами. На 55-й минуте курьезный автогол оформил Владислав Игнатьев. Данный успех стал для подопечных Ивана Биончика первым в розыгрыше. Из других исходов нужно отметить ничейный результат действующего чемпиона и уверенную викторию минского «Динамо». Матчи третьего тура пройдут на выходных.
 

# Футбол Беларуси

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