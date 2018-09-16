В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских

Новости Великобритании. В Instagram принца Гарри и Меган Маркл была опубликована нежная фотография. Поводом для этого стал день рождения герцога Сассекского.

За день снимок набрал тысячу «нравится» и множество поздравлений.

«Красивое изображение»,

«Принц Гарри уже получил на день рождения то, что хотел, ведь он женился на женщине своей мечты»,

«Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл о своих отношениях с принцем Гарри

«С днём рожденья, счастья»,

«С днём рождения, принц Гарри. Прекрасная фотография».

Также в соцсетях появились утверждения, что эта фотография – самая трогательная и нежная из всей коллекции снимков герцога и герцогини Сассекских.

Как сообщает Daily Mail, 15 сентября принцу Гарри исполнилось 34 года. Он родился в 16:20 в больнице Святой Мэри в Паддингтоне.