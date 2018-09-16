В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских

Новости Великобритании. В Instagram принца Гарри и Меган Маркл была опубликована нежная фотография. Поводом для этого стал день рождения герцога Сассекского.
«С днём рождения, герцог Сассекский», – подписано фото.
Новости Великобритании. В Instagram принца Гарри и Меган Маркл была опубликована нежная фотография. Поводом для этого стал день рождения герцога Сассекского.
«С днём рождения, герцог Сассекский», – подписано фото.
Фото: instagram.com/royalmeghanharry
За день снимок набрал тысячу «нравится» и множество поздравлений.
«Красивое изображение»,
«Принц Гарри уже получил на день рождения то, что хотел, ведь он женился на женщине своей мечты»,
«Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл о своих отношениях с принцем Гарри
«С днём рожденья, счастья»,
«С днём рождения, принц Гарри. Прекрасная фотография».
Также в соцсетях появились утверждения, что эта фотография – самая трогательная и нежная из всей коллекции снимков герцога и герцогини Сассекских.
Как сообщает Daily Mail, 15 сентября принцу Гарри исполнилось 34 года. Он родился в 16:20 в больнице Святой Мэри в Паддингтоне.
Фото: Associated Press
В детстве принц Гарри частенько безобразничал и показывал на фотографиях язык.
Фото: Associated Press
12 сентября 1989 года будущий герцог Сассекский пошёл в школу.
Фото: Getty Images
Одним из весёлых дней его жизни стала поездка в Торп-парк в 1992 году. Принц Гарри вспоминал, что в то время принцесса Диана сказала ему: «Ты можешь озорничать, сколько захочешь, просто не попадайся».
Фото: Cassidy and Leigh / REX / Shutterstock
31 августа 1997 года принцесса Диана погибла и 6 сентября того же года наследник королевской семьи был на похоронах матери.
Памяти принцессы Дианы: жизнь британской любимицы в 10 фотографиях
Фото: Associated Press
В 2005 году принц Гарри был принят в Королевскую военную академию в Сэндхёрсте. Родственники молодого человека хотели, чтобы будущий герцог Сассекский стал более дисциплинированным. Поэтому вскоре после обучения принц Гарри поступил на службу.
Фото: Associated Press
Следующим важным этапом в жизни наследника королевской семьи стала свадьба брата – принца Уильяма. Церемония состоялась 29 апреля 2011 года, а принц Гарри был шафером.
Фото: Associated Press
И, наконец, 19 мая 2018 года женился сам принц Гарри, его избранницей стала Меган Маркл. На свадьбе Елизавета ІІ пожаловала внуку титул герцога Сассекского, а Меган стала герцогиней Сассекской.
О том, как прошла церемония, можно узнать здесь.