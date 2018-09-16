Прямой эфир

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских

16 сентября 2018 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Instagram принца Гарри и Меган Маркл была опубликована нежная фотография. Поводом для этого стал день рождения герцога Сассекского.  

«С днём рождения, герцог Сассекский», – подписано фото.  

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских-1

Фото: instagram.com/royalmeghanharry  

За день снимок набрал тысячу «нравится» и множество поздравлений.  

«Красивое изображение»,  

«Принц Гарри уже получил на день рождения то, что хотел, ведь он женился на женщине своей мечты»,  

«Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл о своих отношениях с принцем Гарри  

«С днём рожденья, счастья»,  

«С днём рождения, принц Гарри. Прекрасная фотография».  

Также в соцсетях появились утверждения, что эта фотография – самая трогательная и нежная из всей коллекции снимков герцога и герцогини Сассекских.  

Как сообщает Daily Mail, 15 сентября принцу Гарри исполнилось 34 года. Он родился в 16:20 в больнице Святой Мэри в Паддингтоне.  

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских-4

Фото: Associated Press  

В детстве принц Гарри частенько безобразничал и показывал на фотографиях язык.  

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских-7

Фото: Associated Press  

12 сентября 1989 года будущий герцог Сассекский пошёл в школу.  

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских-10

Фото: Getty Images  

Одним из весёлых дней его жизни стала поездка в Торп-парк в 1992 году. Принц Гарри вспоминал, что в то время принцесса Диана сказала ему: «Ты можешь озорничать, сколько захочешь, просто не попадайся».  

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских-13

Фото: Cassidy and Leigh / REX / Shutterstock  

31 августа 1997 года принцесса Диана погибла и 6 сентября того же года наследник королевской семьи был на похоронах матери.  

Памяти принцессы Дианы: жизнь британской любимицы в 10 фотографиях  

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских-16

Фото: Associated Press  

В 2005 году принц Гарри был принят в Королевскую военную академию в Сэндхёрсте. Родственники молодого человека хотели, чтобы будущий герцог Сассекский стал более дисциплинированным. Поэтому вскоре после обучения принц Гарри поступил на службу.  

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских-19

Фото: Associated Press  

Следующим важным этапом в жизни наследника королевской семьи стала свадьба брата – принца Уильяма. Церемония состоялась 29 апреля 2011 года, а принц Гарри был шафером.  

В честь дня рождения принца Гарри в сети появилась нежная фотография герцога и герцогини Сассекских-22

Фото: Associated Press  

И, наконец, 19 мая 2018 года женился сам принц Гарри, его избранницей стала Меган Маркл. На свадьбе Елизавета ІІ пожаловала внуку титул герцога Сассекского, а Меган стала герцогиней Сассекской.  

О том, как прошла церемония, можно узнать здесь.  

# Королевская семья # Принц Гарри # Меган Маркл

Другие новости рубрики

Все новости
Гигантские фигуры забавных персонажей: в Брюсселе состоялся «Фестиваль комиксов»
16 сентября 2018 12:19

Гигантские фигуры забавных персонажей: в Брюсселе состоялся «Фестиваль комиксов»

В Сирии впервые за 7 лет проходят выборы в местные советы депутатов
16 сентября 2018 12:09

В Сирии впервые за 7 лет проходят выборы в местные советы депутатов

На Филиппинах ураган небывалой силы поставил под угрозу весь выращенный урожай
16 сентября 2018 12:01

На Филиппинах ураган небывалой силы поставил под угрозу весь выращенный урожай