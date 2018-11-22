Меган Маркл надела необычное кольцо и снова нарушила королевские правила

Новости Великобритании. Меган Маркл посетила сообщество Hubb Community Kitchen, вместе с которым приготовила обед для нуждающихся.
На этом мероприятии внимание общественности привлек наряд герцогини, вернее, одна его изящная деталь – кольцо с надписью «love» (любовь). Этим украшением Меган дополнила свой образ.
Это кольцо ранее не было замечено в выходах девушки. Возможно, это новый подарок супруга – принца Гарри.
Кольцо разбавило сдержанный образ Меган Маркл – платье и пальто винного цвета.
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Интернет-пользователи определили по фото бренд кольца. Украшение состоит из золота и серебра.
Меган известна тем, что добавляет к своему официальному королевскому гардеробу явно не королевские аксессуары, например, как это кольцо. Украшения подобного рода не принято носить членам королевской семьи – стоит отдавать предпочтение более строгим моделям.
Около месяца назад Меган Маркл появилась на публике в платье с ценником.
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