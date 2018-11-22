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Меган Маркл надела необычное кольцо и снова нарушила королевские правила

22 ноября 2018 11:31
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Новости Великобритании. Меган Маркл посетила сообщество Hubb Community Kitchen, вместе с которым приготовила обед для нуждающихся.

На этом мероприятии внимание общественности привлек наряд герцогини, вернее, одна его изящная деталь – кольцо с надписью «love» (любовь). Этим украшением Меган дополнила свой образ.

Это кольцо ранее не было замечено в выходах девушки. Возможно, это новый подарок супруга – принца Гарри.

Меган Маркл надела необычное кольцо и снова нарушила королевские правила -1

Кольцо разбавило сдержанный образ Меган Маркл – платье и пальто винного цвета.

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Интернет-пользователи определили по фото бренд кольца. Украшение состоит из золота и серебра.

Меган Маркл надела необычное кольцо и снова нарушила королевские правила -4

Меган известна тем, что добавляет к своему официальному королевскому гардеробу явно не королевские аксессуары, например, как это кольцо. Украшения подобного рода не принято носить членам королевской семьи – стоит отдавать предпочтение более строгим моделям.

Около месяца назад Меган Маркл появилась на публике в платье с ценником.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation (читать далее). 

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Фотофакт

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