«Глубокое богословское значение» – о молитве «Отче наш» поговорили с наместником Андреевского мужского монастыря

Игумен Дионисий (Шленов), наместник Андреевского мужского монастыря: Люди знают эту молитву. Может быть, не всегда придают ей то глубокое богословское значение, которое эта молитва имеет среди православных христиан. Бог приближается к человеческому роду. Дает ему надежду на спасение, дает ему путь спасения, сам становится спасением. Именно Христос Спаситель учит нас этой молитве. То есть молитва «Отче наш» произносится Богочеловеком Христом Спасителем. Тем, кто был всесовершенным Богом, тем, кто стал человеком – Богочеловеком Христом, преподается нам молитва тем самым в составе Священного Писания, которое все является Богооткровенным. Конечно, молитва «Отче наш», произнесенная Богом Словом в его земном служении на земле, приобретает для нас особый, исключительно значимый смысл.

Игумен Дионисий (Шленов), наместник Андреевского мужского монастыря:

Бог – это все совершенное существо, все совершенное бытие. Он находится за пределами тварного мира. Он проявляет очень тонкую заботу о том, чтобы каждый человек смог укрепиться в выборе добра. В конце концов достичь спасения, но при этом уважая ту свободу, которую сам Бог дал человеку. Он не применяет насильственных мер к этой свободе и оставляет на свободное человеческое изволение. Сохраняет за ним право быть с Богом или не быть. Бог для нас является тем, кто нас создал. Тем, кто нас любит, тем, кто создает провиденциально, промыслительно все условия для нашего спасения. То есть стремится преподать нам максимальную полноту света, любви, гармонии. Но при этом Бог создал нас свободно выбирающими спасение. В этой свободе, которую Бог дал человеку, человек оказывается, так писали некоторые христианские писатели, равным Богу. Потому что во всем другом человек Богу не равен. Но в свободе самоопределения человек парадоксальным образом равен Богу. Хотя Бог никогда не выбирает между плохим и хорошим.

Бог всегда является источником блага. Но человек наделен свободой для того, чтобы в своем выборе в пользу добра, в своем стремлении к Богу, проявил ответственность и самостоятельность. Чтобы он проявил труд и этот труд был бы увенчан соответствующей наградой. Православный христианин должен стараться жить по принципу от веры к вере. Возрастать в уверенности в том, что Бог есть. Эта уверенность не является субъективной уверенностью, не является самообманом. Это уверенность в подлинном бытии того, кто действительно и по-настоящему руководит миром. В некоторые моменты чудесным образом дает миру определенные знаки своего присутствия. Эти знаки могут называться чудесами. Эти знаки мы находим в житиях святых. Каждый человек иногда в своей жизни тоже может найти большие или малые чудеса. Когда неожиданно находится выход там, где рационально его не должно было быть.