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Новости по тегу #Фотография

Чтобы запечатлеть семейство барсуков понадобилось три года – рассказываем о фотографе дикой природы
23 февраля 2026 12:55

Чтобы запечатлеть семейство барсуков понадобилось три года – рассказываем о фотографе дикой природы

В галерее Михаила Савицкого открыта выставка шанхайских фотографов
04 сентября 2025 07:49

В галерее Михаила Савицкого открыта выставка шанхайских фотографов

Заменит ли ИИ творческую работу фотографа? Мнение эксперта
19 августа 2025 10:20

Заменит ли ИИ творческую работу фотографа? Мнение эксперта

«Люди устали от глянцевой лжи». Рассказываем, какие фотографии сейчас в тренде
18 июля 2025 15:50

«Люди устали от глянцевой лжи». Рассказываем, какие фотографии сейчас в тренде

Призраки на фото – это реальность или миф? Мнение энерготерапевта
18 июля 2025 15:46

Призраки на фото – это реальность или миф? Мнение энерготерапевта

«Кому нужен Чернобыльский хлеб...» Пообщались с фотографом, который запечатлел зону отчуждения сразу после аварии
25 апреля 2025 14:30

«Кому нужен Чернобыльский хлеб...» Пообщались с фотографом, который запечатлел зону отчуждения сразу после аварии

Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад
07 апреля 2025 15:22

Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад

Работала фотокорреспондентом в мемориале. Как белоруска по крупицам собирала истории Брестской крепости
25 марта 2025 12:13

Работала фотокорреспондентом в мемориале. Как белоруска по крупицам собирала истории Брестской крепости

Существует ли «рабочая сторона»? Фотограф развеял самые популярные мифы
13 марта 2025 08:41

Существует ли «рабочая сторона»? Фотограф развеял самые популярные мифы

Занимается любимым делом и помогает другим. Фотограф с инвалидностью рассказал, как пришёл профессию
30 ноября 2024 14:34

Занимается любимым делом и помогает другим. Фотограф с инвалидностью рассказал, как пришёл профессию

Палестинский фотограф делает невероятные кадры родной природы. Полюбуйтесь снимками
20 марта 2023 14:26

Палестинский фотограф делает невероятные кадры родной природы. Полюбуйтесь снимками

В Витебске показали первые цветные изображения города
20 марта 2023 07:13

В Витебске показали первые цветные изображения города