Новости по тегу #Фотография

Золотой час – раннее утро и поздний вечер. Тогда больше шансов застать лесных жителей. На помощь приходят фотоловушки.
Проект объединяет работы четырех выдающихся мастеров разных поколений – это фотографы из Шанхая, которые получили мировое признание.
«Вся работа фотографа, как и у художника, как и у людей искусства, это маркетинг. Как он себя продаст – вот и все».
По статистике 80 % женщин чувствуют неуверенность, видя идеальные фотографии в соцсетях.
Некоторые фотографии хранят не просто изображение, а жуткую тайну «Коричневая леди из Рейнхэм-Холла» – один из самых мистических и загадочных снимков.
Сергей Холодилин вспомнил, как Горбачев во время своего единственного визита в Беларусь на должности президента СССР даже не прикоснулся к хлебу, который ему преподнесли при встрече.
На то время здесь проживали около 3 000 человек, работало два кожевенных завода, бровар, торговые лавки, водяные мельницы, больница, народное училище.
Брестчанка Мария Федоровна Апанович – ребенок войны. Женщине удалось уцелеть, и когда она выросла, то решила связать свою судьбу с Брестской крепостью.
Мало кто знает, что кто-то снимает по шаблону, на один объектив, и получается, что кого-то растягивает, а кого-то сжимает, а нужно подбирать фокусное расстояние объектива под внешность участницы.
Некоторые люди говорили, что я свое портфолио украл. Но это было раньше, сейчас уже все нормально.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00