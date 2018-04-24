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Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

24 апреля 2018 07:51
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Новости Великобритании. 23 апреля в британской королевской семье произошло пополнение. В 11:01 Кейт Миддлтон родила сына.  

Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына-1

Фото: Press Association  

Как сообщает Daily Mail, третьи роды Герцогини Кембриджской продолжались около пяти часов. Первые роды длились десять с половиной часов, а вторые – два с половиной часа. После рождения второго сына принц Уильям пошутил, что теперь у них с Кейт «тройное беспокойство».  

Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына-4

Фото: REUTERS  

Поприветствовать новорожденного принца приехали старшие брат и сестра.  

Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына-7

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

О появлении нового наследника британского престола было объявлено через СМИ и традиционным способом. У дверей роддома новость сообщил глашатай.  

Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына-10

Фото: REUTERS  

Документ о рождении принца Кембриджского выставили перед Букингемским дворцом в специальной рамке.  

Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына-13

Фото: Press Association  

Мальчик весом 3,8 килограмма появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне. 

Малыша представили миру через несколько часов после его рождения – здесь подробнее.  

# калейдоскоп # Королевская семья # принц Джордж # Кейт Миддлтон # принцесса Шарлотта # принц Уильям

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