Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

Новости Великобритании. 23 апреля в британской королевской семье произошло пополнение. В 11:01 Кейт Миддлтон родила сына.
Новости Великобритании. 23 апреля в британской королевской семье произошло пополнение. В 11:01 Кейт Миддлтон родила сына.
Фото: Press Association
Как сообщает Daily Mail, третьи роды Герцогини Кембриджской продолжались около пяти часов. Первые роды длились десять с половиной часов, а вторые – два с половиной часа. После рождения второго сына принц Уильям пошутил, что теперь у них с Кейт «тройное беспокойство».
Фото: REUTERS
Поприветствовать новорожденного принца приехали старшие брат и сестра.
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
О появлении нового наследника британского престола было объявлено через СМИ и традиционным способом. У дверей роддома новость сообщил глашатай.
Фото: REUTERS
Документ о рождении принца Кембриджского выставили перед Букингемским дворцом в специальной рамке.
Фото: Press Association
Мальчик весом 3,8 килограмма появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне.
Малыша представили миру через несколько часов после его рождения – здесь подробнее.