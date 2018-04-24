Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

Как сообщает Daily Mail, третьи роды Герцогини Кембриджской продолжались около пяти часов. Первые роды длились десять с половиной часов, а вторые – два с половиной часа. После рождения второго сына принц Уильям пошутил, что теперь у них с Кейт «тройное беспокойство».