В Беларуси засеяно свыше 20% площадей яровых культур

Белорусские аграрии сегодня активно работают на результат будущего года. В стране набирает темп посевная кампания. Она традиционно находится в центре внимания Президента. В нынешних условиях ориентир предельно четкий – собрать урожай не ниже прошлогоднего. И это не просто производственная задача, а элемент продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент яровыми культурами засеяно 472 тысячи гектаров – это 21 % от запланированных площадей. В региональном разрезе лидирует Брестская область – юг страны задает темп всей кампании: засеяно 120 тысяч гектаров – почти треть от плана. Следом идет Гродненская область – более 100 тысяч гектаров, и Минский регион, где уже освоено 84 тысячи гектаров площадей.

Параллельно в ряде хозяйств ведется закладка урожая льна-долгунца. Уже засеяно около 30 % площадей – темпы выше прошлогодних. В работе задействованы сотни единиц техники, а посевные площади под лен увеличены до 50 тысяч гектаров. Ставка делается на отечественную селекцию: до 85 % семян – белорусские, включая новые устойчивые сорта. Для страны это не просто сельхозкультура, а стратегический ресурс, и один из национальных символов. Благодаря последовательной государственной поддержке, льноводство сохраняет позиции, а белорусское волокно по-прежнему высоко ценится на мировом рынке.