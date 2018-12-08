«Красивые дети»: фотографии Амаль Клуни с двойняшками растрогали соцсети

Новости США. В Нью-Йорке папарацци смогли запечатлеть Амаль Клуни с подросшими двойняшками.
Амаль и её муж Джордж не из тех людей, что прячут своих детей от чужих глаз, но вместе с тем супруги не заполняют соцсети их снимками. И вот недавно Клуни выходила из здания с Александром и Эллой на руках.
Малышей вспышки камер не напугали, они держали игрушечных медведей и спокойно смотрели по сторонам.
Поклонники звёздной пары отмечают, что дети похожи на своих родителей.
«Красивые дети! На Джорджа похожи!»,
«По-моему, Амаль уставшей выглядит»,
«Создаётся впечатление, что она шагает очень легко, а ведь на каблуках и с двумя детьми в руках».
Джордж и Амаль Клуни стали родителями полтора года назад – 6 июня 2017 года. Друзья Джорджа в шутку замечали, что у многих в кругу его общения дети уже в колледж пошли, а у Клуни всё только начинается.
«У него достаточно нервных клеток, чтобы стать отцом» (здесь подробности).