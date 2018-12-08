«Красивые дети»: фотографии Амаль Клуни с двойняшками растрогали соцсети

Новости США. В Нью-Йорке папарацци смогли запечатлеть Амаль Клуни с подросшими двойняшками. Амаль и её муж Джордж не из тех людей, что прячут своих детей от чужих глаз, но вместе с тем супруги не заполняют соцсети их снимками. И вот недавно Клуни выходила из здания с Александром и Эллой на руках.

Фото: Getty Images

Малышей вспышки камер не напугали, они держали игрушечных медведей и спокойно смотрели по сторонам. Поклонники звёздной пары отмечают, что дети похожи на своих родителей. «Красивые дети! На Джорджа похожи!», «По-моему, Амаль уставшей выглядит», «Создаётся впечатление, что она шагает очень легко, а ведь на каблуках и с двумя детьми в руках».

Фото: Getty Images