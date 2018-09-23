«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Новости Великобритании. Вот уже четвёртый год проводится конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards. Как понятно из названия, цель конкурса – выбрать самое смешное фото диких животных.
Как сообщается на сайте конкурса, в этом году в финал прошёл 41 конкурсант. Основатели весёлого состязания хотели показать, какими забавными бывают животные в естественной среде обитания.
«Крушить!»,
Фото: Sarah E Devlin / comedywildlifephoto.com
«– Помнишь наш первый танец?
– Как я могла забыть?»,
Фото: Luca Venturi / comedywildlifephoto.com
Фото: Tanya Houppermans / comedywildlifephoto.com
«Ты смотришь на меня – я смотрю на тебя»,
Фото: Ke-Qiang Ruan / comedywildlifephoto.com
«Не смотри, я стесняюсь»,
Фото: Antonio Mediana / comedywildlifephoto.com
«– Давай, повторяй.
– Не, подожди, не так надо»,
Фото: Michael Watts / comedywildlifephoto.com
Фото: Sergy Savvi / comedywildlifephoto.com
Фото: Patty Bauchman / comedywildlifephoto.com
Фото: Jackie Downey / comedywildlifephoto.com
Фото: Mary Hone / comedywildlifephoto.com
«– На нас кто-то смотрит.
– А, сам уйдёт, не отвлекайся»,
Фото: Sergy Savvi / comedywildlifephoto.com
«Нет, подожди, мы можем всё уладить!»,
Фото: Mary McGowan / comedywildlifephoto.com
«Давай, покажи мне, как ты умеешь делать шпагат»,
Фото: Geert Weggen / comedywildlifephoto.com
Фото: Daniel Friend / comedywildlifephoto.com
Фото: Barney Koszalka / comedywildlifephoto.com
«Весь день за мной ходит»,
Фото: Kevin Rooney / comedywildlifephoto.com
Фото: Simon Gee / comedywildlifephoto.com
«А вот Галечка с соседнего дерева...»,
Фото: Christopher Schlaf / comedywildlifephoto.com
«– Кто украл нашу еду, а?
– Не я, ребят, честное слово, не я!»,
Фото: Amy Kennedy / comedywildlifephoto.com
Впервые этот конкурс состоялся 2015 году.
В тот раз победителем стал щекастый хомяк – подробнее здесь.