Минздрав утвердил график работы медучреждений в весенние праздники

Длинные выходные – традиционно время отдыха. Но для системы здравоохранения это период повышенной нагрузки и особой ответственности. Поток пациентов не уменьшается, а в отдельных случаях – даже растет. В Минздраве уже определили, как будут работать медицинские учреждения в апреле и мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поликлиники, амбулатории, аптеки и службы крови перейдут на гибкий график: 20 апреля будут работать по режиму субботы, 21 апреля и 1 мая – как в праздники, 25 апреля – в полноценном рабочем формате, а 9 Мая – по графику государственного праздника. Стационары и республиканские научно-практические центры также скорректируют расписание, но ключевой принцип остается неизменным – помощь должна быть доступна вне зависимости от календаря.

Особое внимание – экстренной медицине. Служба скорой помощи в праздничные дни, традиционно, работает в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы. Таким образом, в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса. Главная задача остается прежней: своевременная и качественная помощь каждому пациенту.