Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству

Новости Беларуси. Инновационные технологии, кадровый потенциал, качество продукции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко ознакомился с работой, а также социальной поддержкой сотрудников «Калинковичского мясокомбината», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие с 90-летней историей ежегодно пополняет производство новым оборудованием. Это позволяет расширять ассортимент выпускаемой продукции, сохранять ее высокое качество и завоевывать новые рынки. В условиях непростой работы за последние месяцы предприятие не останавливалось ни на минуту и не потеряло в прибыли. Наоборот, комбинат увеличил экспорт на 10 %. Особенно по вкусу пришлась белорусская продукция жителям Казахстана.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Успех в первую очередь зависит от качества поставляемой продукции. Здесь этому уделяется очень большое внимание, потому что люди через свой рубль выражают доверие этому качеству. То, что за 2019 год предприятие в два раза увеличило поставки на экспорт – с 11 миллионов рублей до 22, это о многом говорит.