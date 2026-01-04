Новости по тегу #Дмитрий Соколовский

В новом цеху вместо 120 человек, будут заняты всего 35 сотрудников в смену, что несомненно демонстрирует эффективность такого производства.
Каждая кувшинка индивидуальна и дарит свое настроение. В коллекции Соколовских есть эксклюзивы из Америки, Франции, Таиланда, России – почти со всего мира. Ведь нимфеи – звезды ландшафтного дизайна.
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