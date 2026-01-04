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Новости по тегу #Дмитрий Соколовский

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства
04 января 2026 16:58

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства

140 сортов – семья белорусов на дачном участке в Минской области выращивает кувшинки
15 сентября 2025 14:46

140 сортов – семья белорусов на дачном участке в Минской области выращивает кувшинки

В 90-е думали, чем наполнить холодильник, а сейчас – как вписать его в интерьер. О чём не забыли белорусские домохозяйки?
18 апреля 2024 16:01

В 90-е думали, чем наполнить холодильник, а сейчас – как вписать его в интерьер. О чём не забыли белорусские домохозяйки?

Генеральный директор ЗАО «Атлант»: у нас сегодня качество значительно лучше, чем в советское время
16 февраля 2024 19:00

Генеральный директор ЗАО «Атлант»: у нас сегодня качество значительно лучше, чем в советское время

Холодильник с управлением со смартфона и не только. Какие новинки от «Атланта» ждать в 2023 году?
13 августа 2023 17:01

Холодильник с управлением со смартфона и не только. Какие новинки от «Атланта» ждать в 2023 году?

Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?
20 января 2022 16:58

Увеличился объём экспорта, бюджет вырос на 24%. Что ещё Владимир Кухарев обсудил с коллективом «Атланта»?

Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор
18 августа 2020 08:47

Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор

«Сделали то, что должны были сделать все». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая предприятие «Атлант»
10 июля 2020 19:19

«Сделали то, что должны были сделать все». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая предприятие «Атлант»

Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение
10 июля 2020 16:35

Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

Президент Беларуси о работе «Атланта» в период пандемии: «Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других»
10 июля 2020 08:22

Президент Беларуси о работе «Атланта» в период пандемии: «Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других»

Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко
30 января 2020 19:55

Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко