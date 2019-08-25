Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале

Новости Беларуси. На неделе состоялась рабочая поездка Президента Беларуси в Ивьевский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Последнее время, наблюдая за рабочими поездками главы государства в регионы, все чаще ловлю себя на мысли, что очень много пропускаю, практически постоянно находясь в Минске. Вот, например, готовясь к этому эфиру, немало удивилась, узнав, что Ивье называют белорусским Рио. И даже Ивье-де-Жанейро. Оказывается, у ивьевского костела есть статуя, которая при первом приближении напоминает монумент Искупителя в бывшей столице Бразилии. А на самом деле это копия статуи Кришту Рей из португальского города Алмада. А еще Ивье – один из самых маленьких белорусских городов: чуть более 7700 жителей. Правда, в сравнении с Дисной, в которой живет всего-то около 1500 человек, не такой уж и маленький. Но точно один из самых отдаленных в Гродненской области. И, как оказалось, от этого нисколько не обиженный. Убедиться в этом Президент приехал лично.

Подробности рабочей поездки главы государства – в репортаже Виктории Ходосок. Площадь под предприятие «Лидатехмаш» 7 лет назад владелец выкупил за одну базовую величину. Сегодня выпускает более 100 единиц сельхозтехники. Большую часть доходов приносит экспорт – 85 %. Основной рынок – Россия, а еще здесь сотрудничают с Узбекистаном, Казахстаном, Украиной, Арменией, Таджикистаном.

Машины обходятся недешево: требуют индивидуальной работы и высокого качества. Поставки за рубеж – это еще и сертификаты соответствия.

Семен Яговдик, технический директор предприятия «Техмаш»:

Например, овощная техника. Объемы ее небольшие, а гамма машин большая. Но каждую машину мы должны сертифицировать.

«Лидатехмаш» – четверть промышленного производства Ивьевского района. «Надо активнее там, где у нас есть сырье, привлекать людей». Рассказываем о рабочей поездке Александра Лукашенко в Ивьевский район Но лучше длинных предложений о качестве и спросе, конечно, показ агротехники в деле.

С виду обычный плуг (точнее, оборотный). Простыми словами: у агрегата две главные функции – он рыхлит почву и уплотняет, что снижает затраты и повышает производительность труда. В Беларуси это первые образцы. Испытание уже прошли и ждут незначительных доработок.

Яков Яроцкий, директор центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

После такой обработки достаточно поверхностная обработка. Это может быть соха или борона. И почва готова к посеву. Благодаря такой комбинации достигается сокращение примерно процентов 15-18 расхода топлива.

Еще один доход бизнесмена – выпуск окон, пластиковых и деревянных. О них говорили на подходе к новому цеху предприятия. Директор построил его с нуля. Президент предложил другую схему: использовать свободные площади.

Частнику приходится думать вот еще над чем. Два вида окон. Натурпродукт прослужит век, пластик – четверть. По стоимости тоже разница – у дерева она выше на 30 %. Но речь об экологичности. Бизнесмен же предлагает создать условия для более активного развития производства окон с деревянными рамами.

Есть вопросы с древесиной и у еще одного местного бизнесмена. Он выпускает вот такие экологичные корзинки. Все производство уходит на экспорт – в Испанию, Францию. Проблема в чем? На выходе количество продукции небольшое, и надобности в больших объемах материала нет. Но лесхозы продают крупными партиями. А сырье-то портится.

Хороша западная земля не только предприимчивыми бизнесменами, но и урожаем. Президент напомнил про нижний предел по стране – 9 миллионов тонн. Это зернобобовые, зерновые, кукуруза и рапс.

Отдельно глава государства обратил внимание и на уборку кукурузы. Здесь важен разумный подход: часть уйдет на силос, часть на зерно. «9 млн тонн – это нижний ваш предел». Президент ознакомился с ходом уборочной в Ивьевском районе

Виктория Ходосок, корреспондент:

Сам по себе Ивье – небольшой городок. В районе живет 22,5 тысячи человек. Но даже маленьким уголкам иногда нужно большое внимание. Окраины, безусловно, надо развивать, об этом не раз сказал Президент, ведь здесь тоже живут люди.

Особенно в районе поселения татар. Здесь их очень много. Ивье даже неофициально считают «татарской столицей».

Так вот, в помидорный день гуляет весь город – определяют властелина села, дегустируют огромный 6-метровый бутерброд и выбирают сеньора Помидора. Вот он, почти килограммовый выходец татарки Сафаревич. Экспонат показали Президенту, а еще подарили корзину с помидорами. «Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье

И напоследок как же без общения с людьми? Президент без диалога не уезжает. Александр Лукашенко в Ивьевском районе: «Хочу сейчас посетить отдалённые районные центры в каждой области»