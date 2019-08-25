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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале

25 августа 2019 17:32
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Новости Беларуси. На неделе состоялась рабочая поездка Президента Беларуси в Ивьевский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Последнее время, наблюдая за рабочими поездками главы государства в регионы, все чаще ловлю себя на мысли, что очень много пропускаю, практически постоянно находясь в Минске.

Вот, например, готовясь к этому эфиру, немало удивилась, узнав, что Ивье называют белорусским Рио. И даже Ивье-де-Жанейро. Оказывается, у ивьевского костела есть статуя, которая при первом приближении напоминает монумент Искупителя в бывшей столице Бразилии. А на самом деле это копия статуи Кришту Рей из португальского города Алмада.

А еще Ивье – один из самых маленьких белорусских городов: чуть более 7700 жителей. Правда, в сравнении с Дисной, в которой живет всего-то около 1500 человек, не такой уж и маленький. Но точно один из самых отдаленных в Гродненской области. И, как оказалось, от этого нисколько не обиженный. Убедиться в этом Президент приехал лично.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -1

Подробности рабочей поездки главы государства – в репортаже Виктории Ходосок.

Площадь под предприятие «Лидатехмаш» 7 лет назад владелец выкупил за одну базовую величину. Сегодня выпускает более 100 единиц сельхозтехники. Большую часть доходов приносит экспорт – 85 %. Основной рынок – Россия, а еще здесь сотрудничают с Узбекистаном, Казахстаном, Украиной, Арменией, Таджикистаном.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -4

Машины обходятся недешево: требуют индивидуальной работы и высокого качества. Поставки за рубеж – это еще и сертификаты соответствия.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -7

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -9

Семен Яговдик, технический директор предприятия «Техмаш»:
Например, овощная техника. Объемы ее небольшие, а гамма машин большая. Но каждую машину мы должны сертифицировать.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -12

«Лидатехмаш» – четверть промышленного производства Ивьевского района.

«Надо активнее там, где у нас есть сырье, привлекать людей». Рассказываем о рабочей поездке Александра Лукашенко в Ивьевский район

Но лучше длинных предложений о качестве и спросе, конечно, показ агротехники в деле.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -15

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -17

С виду обычный плуг (точнее, оборотный). Простыми словами: у агрегата две главные функции – он рыхлит почву и уплотняет, что снижает затраты и повышает производительность труда. В Беларуси это первые образцы. Испытание уже прошли и ждут незначительных доработок.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -20

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -22

Яков Яроцкий, директор центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
После такой обработки достаточно поверхностная обработка. Это может быть соха или борона. И почва готова к посеву. Благодаря такой комбинации достигается сокращение примерно процентов 15-18 расхода топлива.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -25

Еще один доход бизнесмена – выпуск окон,  пластиковых и деревянных. О них говорили на подходе к новому цеху предприятия. Директор построил его с нуля. Президент предложил другую схему: использовать свободные площади.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -28

Частнику приходится думать вот еще над чем. Два вида окон. Натурпродукт прослужит век, пластик – четверть. По стоимости тоже разница – у дерева она выше на 30 %. Но речь об экологичности. Бизнесмен же предлагает создать условия для более активного развития производства окон с деревянными рамами.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -31

Есть вопросы с древесиной и у еще одного местного бизнесмена. Он выпускает вот такие экологичные корзинки. Все производство уходит на экспорт – в Испанию, Францию. Проблема в чем? На выходе количество продукции небольшое, и надобности в больших объемах материала нет. Но лесхозы продают крупными партиями. А сырье-то портится.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -34

Хороша западная земля не только предприимчивыми бизнесменами, но и урожаем. Президент напомнил про нижний предел по стране – 9 миллионов тонн. Это зернобобовые, зерновые, кукуруза и рапс.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -37

Отдельно глава государства обратил внимание и на уборку кукурузы. Здесь важен разумный подход: часть уйдет на силос, часть на зерно.

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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -40

Виктория Ходосок, корреспондент:
Сам по себе Ивье – небольшой городок. В районе живет 22,5 тысячи человек. Но даже маленьким уголкам иногда нужно большое внимание. Окраины, безусловно, надо развивать, об этом не раз сказал Президент, ведь здесь тоже живут люди.

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -43

И очень талантливые люди. Здесь сохраняют культурные традиции и создают новые. 

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Только вспомните недавний фестиваль помидоров. К празднику готовятся почти в каждом дворе. Посмотрите, сколько здесь теплиц – они местная достопримечательность.

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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -46

Особенно в районе поселения татар. Здесь их очень много. Ивье даже неофициально считают «татарской столицей».

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -49

Так вот, в помидорный день гуляет весь город – определяют властелина села, дегустируют огромный 6-метровый бутерброд и выбирают сеньора Помидора. Вот он, почти килограммовый выходец татарки Сафаревич. Экспонат показали Президенту, а еще подарили корзину с помидорами.

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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -52

И напоследок как же без общения с людьми? Президент без диалога не уезжает.

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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -55

Внимательно выслушивает проблемы, принимает благодарности, благодарит и сам, по-хорошему удивляется развитию края.

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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале -58

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Семен Яговдик # Яков Яроцкий # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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