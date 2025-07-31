В Болгарии не удаётся локализовать самый крупный природный пожар

В Болгарии не удается локализовать самый крупный природный пожар. Возгорание в районе национального парка уже уничтожило 4 тысячи гектаров леса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки пожарным удалось потушить около 140 очагов. На борьбу со стихией направлены и международные силы. Накануне в страну прибыли два пожарных самолета из Швеции. Они будут работать на самых сложных участках. Прогноз синоптиков обещает в регионе сильные дожди, которые, возможно, помогут одолеть огненную стихию.