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В Болгарии не удаётся локализовать самый крупный природный пожар

31 июля 2025 06:43
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В Болгарии не удается локализовать самый крупный природный пожар. Возгорание в районе национального парка уже уничтожило 4 тысячи гектаров леса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии не удаётся локализовать самый крупный природный пожар-2

За сутки пожарным удалось потушить около 140 очагов. На борьбу со стихией направлены и международные силы. Накануне в страну прибыли два пожарных самолета из Швеции. Они будут работать на самых сложных участках. Прогноз синоптиков обещает в регионе сильные дожди, которые, возможно, помогут одолеть огненную стихию.

# Пожар

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