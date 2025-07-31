Восстановление белорусской государственности – 105 лет назад приняли Декларацию о независимости ССРБ

Важная дата в истории: 105 лет назад восстановлена белорусская государственность. 31 июля 1920 года принята «Декларация о независимости Социалистической Республики Белоруссии». Право нашей страны на суверенитет было подтверждено упорной борьбой с оккупантами и врагами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все постановления польских властей отменялись, частная собственность на землю упразднялась, право на пользование ею давала только обработка своим трудом. Устанавливался военный, дипломатический и экономический союз с братской Советской Россией. И провозглашалось равноправие белорусского, русского, польского и еврейского языков.

Так наш народ подтвердил твердое стремление к независимости, социальной справедливости и достойной жизни. Беларусь в те годы оставалась аграрной, но крепла экономически. Теперь эксперты называют промышленность одним из знаковых наследий эпохи БССР. Но наибольший скачок социально-экономического развития произошел после Великой Отечественной войны.

За годы Советской Беларуси стране удалось создать крепкую технологическую основу независимости. БССР – один из учредителей ООН. Так оценен высокий вклад белорусов в победу над фашизмом. Суверенная Беларусь уверенно идет по выбранному народом пути развития. Как подчеркивает наш Президент, в его основе – идеалы мира, взаимопомощи и социальной справедливости, заложенные предыдущими поколениями.