Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25 % для Индии. Причины – торговый дисбаланс и ведение бизнеса с Россией. Лидер США отметил, что Индия является крупнейшим покупателем российских энергоносителей и военной техники и за это получит дополнительный штраф, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии на это отреагировали спокойно, заявив, что приняли к сведению заявление главы Белого дома. Нью-Дели по-прежнему намерен заключить торговое соглашение с Вашингтоном и обещает принять все меры для защиты национальных интересов.

Напомним, ранее Трамп угрожал введением 100 % тарифов против торговых партнеров России с 8 августа, если к этому времени не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. Помимо этого, уже 1 августа заканчивается тарифная передышка, объявленная штатами спустя неделю после развязки торговой войны в апреле. Таким образом, более 120 стран вновь окажутся под ударом американских пошлин.