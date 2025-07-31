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Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% для Индии

31 июля 2025 06:01
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Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25 % для Индии. Причины – торговый дисбаланс и ведение бизнеса с Россией. Лидер США отметил, что Индия является крупнейшим покупателем российских энергоносителей и военной техники и за это получит дополнительный штраф, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% для Индии-2

В Индии на это отреагировали спокойно, заявив, что приняли к сведению заявление главы Белого дома. Нью-Дели по-прежнему намерен заключить торговое соглашение с Вашингтоном и обещает принять все меры для защиты национальных интересов. 

Напомним, ранее Трамп угрожал введением 100 % тарифов против торговых партнеров России с 8 августа, если к этому времени не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. Помимо этого, уже 1 августа заканчивается тарифная передышка, объявленная штатами спустя неделю после развязки торговой войны в апреле. Таким образом, более 120 стран вновь окажутся под ударом американских пошлин.

# Дональд Трамп # США # Индия

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