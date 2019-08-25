С какими МФО сотрудничает Беларусь и в чём? Рассказывает министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой

Новости Беларуси. То самое качество жизни – это множество разнообразных аспектов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, чистая вода. В том же Ивье год назад после реконструкции открылись водопроводные сооружения и новая станция обезжелезивания. Благодаря этому Ивьевская больница и близлежащий район обеспечены качественной питьевой водой. Проект реализован при финансовой поддержке Европейского союза. Вообще последние несколько лет Беларусь активно сотрудничает с международными финансовыми организациями – как в реализации инфраструктурных и социальных проектов, а также консультативной помощи, так и в проведении структурных преобразований. Как раз сотрудничество с МФО стало темой разговора с министром экономики Дмитрием Крутым. Интервью «Недели». Юлия Огнева, СТВ:

Первый вопрос по традиции общий. Как развиваются отношения нашей страны в целом с международными финансовыми институтами?

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

После периода рецессии 2015-2016 годов у нас последние три года очень интенсивно развивается сотрудничество со всеми международными финансовыми организациями. Ключевыми из них являются, безусловно, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, и вот сейчас на третье место вышел Европейский инвестиционный банк. В начале этого года Беларусь стала членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Мы надеемся, что в течение года у нас появится хороший портфель проектов. Министерство экономики исходит из объема общестрановых инвестиций. На сегодня при нынешнем уровне развития нам ежегодно необходимо привлекать 12-13 миллиардов долларов в эквиваленте инвестиций. И в идеале от этих четырех МФО мы ежегодно можем получать примерно 1 миллиард – это чтобы понимать масштабы нашего сотрудничества и перспективы. Зачем – тоже вопрос понятен. Это самые длинные деньги сегодня на рынке. Это кредиты минимум от 15 до 25 лет под очень низкие ставки. Это самые низкие ставки в нашем долговом портфеле. Всемирный банк Юлия Огнева:

Давайте теперь по порядку. Начнем с Всемирного банка. Какова сейчас наша история – до конца года и на ближайшую перспективу? Дмитрий Крутой:

У каждой международной финансовой организации есть некие свои требования. Для Всемирного банка очень важны социальные аспекты во всех проектах. Из-за этого, если посмотреть на наш портфель (а это более 2 миллиардов долларов уже реализованных проектов за 25 лет и текущий портфель на 850 миллионов долларов), в первую очередь это инфраструктурные проекты. Причем Всемирному банку кроме классических секторов инфраструктуры, таких как ЖКХ или перевод газовых неэффективных котельных на биомассу, интересен в последние годы стал именно социальный наш блок. То есть появились крупные проекты в системе образования – это проект на 150 миллионов долларов в системе средней школы, скажем так. 70 миллионов в сфере высшего образования. И крупный проект у нас в системе здравоохранения на 125 миллионов.

Юлия Огнева:

А дорожная карта структурных преобразований – это тоже один из проектов. Расскажите, на каком этапе? Дмитрий Крутой:

В каждой сфере элемент реформ для Всемирного банка тоже очень важен. Они очень по-доброму к нам относятся, кстати, в этой части. Здесь нет никакого давления. Сегодня действительно мы работаем над обновлением этой дорожной карты. Юлия Огнева:

Когда эта дорожная карта может увидеть свет? Дмитрий Крутой:

Мы ожидаем, что это четвертый квартал этого года. Европейский банк реконструкции и развития Юлия Огнева:

Дальше Европейский банк реконструкции и развития. Дмитрий Крутой:

360 миллионов евро, прошлый год – это рекордный объем операций, если брать годовое исчисление. Действительно, топ-10 всех стран-операций банка (их более 30). Главный принцип transition impact – это переход, содействие к рынку. Из общего объема операций 50 % ресурсов банк должен выдавать частным компаниям. Второй пункт проектов – это, конечно, наши инфраструктурные проекты. Сейчас самая актуальная тема – это так называемая теплореновация или модернизация жилых зданий. Тот пилот, который мы начинаем в Минске на примере 28 домов, он пока небольшой. 28 миллионов долларов с грантовой поддержкой.

Юлия Огнева:

Когда уже? Дмитрий Крутой:

Мы ожидаем, что он запустится тоже в четвертом квартале. Банк попросил, чтобы была не только бюджетная и кредитная поддержка, но обязательно граждане участвовали собственными ресурсами. Это была, конечно, самая большая не проблема даже, боязнь, что наши люди не захотят соглашаться на такую схему. Но сегодня мы видим, что та выборка, которую провел Минский горисполком, показывает, что наоборот очень много желающих. Я надеюсь, что Президент буквально в ближайшую неделю подпишет этот указ, и мы на добровольной абсолютно основе его запустим. Потому что по потенциалу это, наверное, будет крупнейший инфраструктурный проект в нашей стране. Приватизационные проекты. Белинвестбанк Юлия Огнева:

Приватизационные моменты. Белинвестбанк (это, наверное, крупнейший проект) и несколько других предприятий. Белинвестбанк – не сошлись по стоимости. Как так случилось, и на какой сейчас стадии процесс?

Дмитрий Крутой:

Стороны обменялись только первыми инвестиционными предложениями. Я не считаю этот процесс завершенным, идут экспертные абсолютно нормальные переговоры, как и в любой сделке. Банк, естественно, выдвинул условия, чтобы купить подешевле, у нас есть альтернативные методы оценок. Стоимость этого банка выше, как мы считаем, даже если брать ту долю от 10 до 25 %, на которую претендует EBRD, поэтому это условия переговоров. Мы из этого процесса не выходим. Я думаю, до конца года в отношениях с этим банком наступит какая-то ясность. Европейский инвестиционный банк Юлия Огнева:

Как вы говорите, в тройку лидеров ворвался за последние полтора года Европейский инвестиционный банк. Недавно состоялась встреча с главой государства. Расскажите, что в ближайшее время, какие проекты планируются. Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка» Дмитрий Крутой:

Европейский инвестиционный банк, на мой взгляд, по потенциалу может вообще стать лидером инвестирования в нашей стране. Банк сосредоточен на проектах, причем у него нет ограничений ни на частный сектор, ни на государственный сектор. Пока мы начали классически, с инфраструктурных проектов, с небольших проектов по поддержке малого и среднего бизнеса. Здесь Президент особо подчеркнул, чтобы мы контролировали вопрос возвратности ресурсов в этом сегменте, потому что вы знаете, у нашей страны блестящая история взаимоотношений в этом плане. Мы всегда исполняем все обязательства по соглашениям.

Банк предложил нам сформировать под открытые линии (примерно 200-300 миллионов долларов) эту программу, чтобы Банк развития выступил как банк, который будет заниматься экспертизой и отбором. А уже ЕИБ непосредственно не работал с сотней организаций, а работал с нашим Банком развития, в том числе развивал и его компетенции. Это проекты в Минске, вплоть до строительства метро или обновления транспорта, электротранспорта, потому что это тоже экология и полностью соответствует приоритетам ЕИБ. Юлия Огнева:

То есть 500 миллионов до конца года – это вполне реальная цифра? Дмитрий Крутой:

Да, абсолютно. Евразийский фонд стабилизации и развития Юлия Огнева:

Евразийский фонд стабилизации и развития. Известно, что мы ждем сейчас очередного транша, все нам его никак не дадут. Дмитрий Крутой:

Переговоры находятся на той же стадии, что и полгода назад, и год назад. Они ожидают подписания программы интеграции с Российской Федерацией. И уже, я думаю, после этого мы очень быстро завершим переговоры. Международный валютный фонд Юлия Огнева:

Одна из самых непростых историй – это Международный валютный фонд. Переговоры были непростыми, потом они немножко приостановились. Скажите, сейчас будет ли волна возобновления?