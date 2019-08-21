«Надо активнее там, где у нас есть сырье, привлекать людей». Рассказываем о рабочей поездке Александра Лукашенко в Ивьевский район

Новости Беларуси. Райский уголок в белорусской глубинке, где знают толк в настоящих томатах. 21 августа живописное место на окраине Гродненской области было в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ивьевщина – регион аграрный, оттого в первую очередь речь шла именно о сельском хозяйстве. Уборочная и полевые работы в самом разгаре, поэтому в разговоре с местным руководством Президент напомнил: действовать нужно разумно, особенно с кукурузой, важной кормовой культурой.

В ходе рабочей поездки Александр Лукашенко ознакомился и с процессом производства сельхозтехники на «ЛидаТехмаш». Многие технические решения этого предприятия не имеют аналогов не только в Беларуси, но и за рубежом. Без внимания не осталась и творческая жизнь района. Глава государства посетил местный центр культуры, посмотрел фрагмент детского спектакля, после чего пообщался с жителями райцентра. Президент поделился своими впечатлениями от города и даже пообещал приехать на знаменитый «томатный» фестиваль.

Все подробности в материале Екатерины Жиляниной. Первое, о чем спросил чиновников Президент, приземлившись на ивьевской земле, уборочная. В общем-то, требования аграрии знают: по намолоту 9,5 миллионов тонн (9 – нижний предел) за текущий сезон. Это с учетом зерновых, зернобобовых, кукурузы, рапса. Пока в закромах чуть более 6 миллионов. Но к цели движутся, работа на полях идет.

Кукуруза в этом году выдалась хорошая, Александр Лукашенко призвал председателей облисполкомов строить разумные планы: что пойдет на зерно, а что на силос. И вообще обратил внимание республиканских управленцев: в вопросах областного ведомства на губернаторов не давить, не вмешиваться в текущую работу – на местах виднее, какие у регионов сельхозпотребности. «9 млн тонн – это нижний ваш предел». Президент ознакомился с ходом уборочной в Ивьевском районе Говорили об уборке овощей. Картофеля, между прочим, в стране фермеры уже производят больше, чем крупные хозяйства. И этот тренд Президента порадовал. Также глава государства обратил внимание на уборку соломы. Пролетая над территорией страны, Александр Лукашенко каждый раз смотрит на состояние полей и то, где еще необходимо приложить усилия.

Президент сразу объяснил, почему выбрал для рабочей поездки именно это направление. И пообещал в ближайшее время посетить два льнопереробатывающих предприятия области, чтобы обсудить работу этой отрасли. Александр Лукашенко: «Я очень переживаю и боюсь за большую ошибку Гродненской области» Ивьевский район – один из тех, в которых ключевое влияние на социально-экономическое развитие оказывает АПК. В ходе разговора обратили внимание: мелиоративные работы, которые проводились здесь в советские времена, оставили не самые удобные для аграриев земли – в полях стоит вода. Президент поручил привлечь специалистов и помочь Гродненской области решить вопрос в ближайшее время.

В регионе нет промышленных гигантов, зато хватает небольших, в том числе частных предприятий. Выпускать сельхозтехнику стали на месте бывшего консервного завода. Сегодня линейка насчитывает десятки машин. Специализируются на тех образцах, которые невыгодно выпускать большим предприятиям – то есть спрос на продукцию есть, но не в тех масштабах. Маленький компактный завод занял эту нишу.

Петр Циркунов, генеральный директор предприятия:

Промышленный потенциал Ивьевского района – это мои предприятия. Более 2/3 промышленной продукции и экспорта – это я.

Предприятие частное, зарегистрировано в Лиде. В Ивьевском районе две производственные площадки, более 130 и 150 сотрудников соответственно. О какой же технике речь? Это культиваторы, плуги, вспушиватели, бороны для обработки почвы, машины для обрезки сухих листьев и другие агрегаты. Некоторые уникальные.

Не только белорусские аграрии пользуются местными разработками. Благодаря широкому захвату они подходят даже для полей Казахстана, России, Узбекистана. Экспорт доходит до 80 %. Акцент делают на нужды крестьян – обработка земли, выращивание и уборка овощей, других культур. Что касается машин для овощеводства, спрос на них есть, но иногда даже приходится отказываться от заказов – не справляются с объемами. Александр Лукашенко предложил подумать над кооперацией с другими предприятиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему не скооперироваться и нашим промышленникам не делать, чтобы рынок занять? Может, он вместе будет производить. Некоторые предприятия у нас рады будут 25 % от этого, а ему – 75 %. Потому что там ничего нет, не работают мощности. Поэтому вы подумайте.

Здесь не упускают из виду мировые тенденции. Идей у предприятия действительно много: борьба с вредителями, снижение пестицидной нагрузки –заточены на экологичность и эффективность. Но есть и трудности: на испытания каждого образца нужно немало средств. С этим и попросили помочь государство.

Заодно всплыли еще несколько нюансов, волнующих частный бизнес. Во-первых, сертификаты, позволяющие работать на зарубежных европейских рынках, стоят немало, среднему бизнесу не с руки на каждую машину потратить столько денег. Во-вторых, частником, как оказалось, тяжело пробиться в наши же, белорусские, торговые дома. С этим Президент поручил разобраться как можно скорее. В-третьих, попросили государство помочь в поиске партнеров – позволить показывать свой товар делегациям, прибывающим в Минск. Например, выставиться для этого на специальной площадке, и, конечно, участвовать в белорусских выставках за границей. Часть этих вопросов Администрации Президента известна. В ближайшее время их уже планируют рассмотреть на совещании.

Александр Лукашенко:

До 1 января решим. По выставкам вопросов не будет. В Китай надо просто таких людей брать, вывозить туда самолетом. Они найдут контакты. Китай потребит все. Производственная площадка в Ивье стала первым машиностроительным опытом района. Но у собственника есть и другое направление, тоже очень интересующее Президента. Деревообработка.

Вниманию главы государства два окна. ПВХ: срок службы гораздо меньше, чем период последующего разложения материалов, об экологичности речи не идет, а еще это импорт. И деревянное: собственного производства, современные технологии, белорусские материалы, высокое качество, огромный срок службы. Но выходит чуть дороже. Александр Лукашенко о проблемах знает. Подсчитать реальную стоимость производства деревянных стеклопакетов, точнее, разницу с пластиковыми окнами, поручил до 1 января. После чего решат вопрос, как стимулировать в Беларуси покупку дерева вместо ПВХ. В Европе в некоторых странах пластик в окнах не используется вообще.

Александр Лукашенко:

Но прекратить всякие эти одноразовые, полиэтиленовые и прочие пакеты. Начинать с малого. Надо это все убирать. Засоряем почву и территорию так, что скоро эта цветущая зеленая синеокая Беларусь превратится в свалку. Поэтому это как раз в теме. Но и второе – это же наше сырье, которое мы не перерабатываем. Пусть перестраиваются и производят окно. Меня тут уговаривать не надо. Хорошо, что внес предложения. Они известны, и в этом направлении мы – ты тоже на контроль бери, потом мне постучишь – до 1 января скажешь.

Ивьевский регион славится на всю страну еще успехами в борьбе с безработицей. Ждать команды сверху, финансовых влияний извне здесь не стали. Решили действовать сами. Воспользовались созданными на республиканском уровне условиями для развития предпринимательства и сделали ставку на самозанятость.

На территории ангара Президент познакомился еще с одним местным бизнесменом. Он выпускает экологичную тару, опять же из отходов древесины. У него тоже есть небольшая проблема – попросил разрешения закупать небольшими партиями сырье у лесхозов. И, разумеется, нашел поддержку у Президента.

Александр Лукашенко:

Надо мотивировать людей заниматься деревообработкой. Как он говорит – из отходов делает добро! И он же не в убыток работает. Поэтому надо активнее там, где у нас есть сырье, привлекать людей. Не просто «вы там создавайте ИПшники чего-то» – надо им помогать. Президенту показали, как работает разрекламированная техника в поле. Александр Лукашенко обоим бизнесменам предложил подумать над расширением и при необходимости пообещал поддержку. «Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье «Это та девочка, которая писала письмо?» Александр Лукашенко встретился в Ивье с девушками, которые звали его на выпускной Традиционные подарки местным жителям – шоколад «Президент» – раздали и от Александра Лукашенко.