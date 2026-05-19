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Новости по тегу #Яков Яроцкий

Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе
19 мая 2026 17:49

Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет
11 октября 2024 18:17

Лукашенко дал поручения в Шкловском районе: мужики, не будем делать – труба нам будет

«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной
03 октября 2022 15:10

«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале
25 августа 2019 17:32

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Ивьевский район. Все итоги в одном материале