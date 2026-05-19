Новости по тегу #Яков Яроцкий

Пока в Шклове строят новый молокозавод на 300 тонн переработки в сутки, на полях решают другой вопрос: где взять столько молока? Ответ – здесь, в качественной траве. Семинар на старте кормозаготовки – попытка застраховать будущие надои.
Лукашенко – Бартошу: «В Шкловском районе возьми на вооружение, чтобы все было сделано весной. Если надо какая-то помощь, поддержка, скажешь. Назаров тебе ее окажет. Вот сделай так, вот как мини-маленькая Беларусь».
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