«Это та девочка, которая писала письмо?» Александр Лукашенко встретился в Ивье с девушками, которые звали его на выпускной

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Берегите себя, берегите своих детишек. Мы будем стараться помогать вам, чтобы вы рабочие места создавали. У вас есть, где работать, надо только чтобы было желание работать. Никто ничего не принесет и никто ничего не даст оттуда, надо своими ручками все заработать. И не мне вам говорить, вы люди трудолюбивые. Я знаю, что такое вырастить помидор – это огромный, огромный труд. Там, где вы работаете, там ваши дети. Спасибо вам за то, что вы крепкие люди. Я теперь могу быть спокоен.