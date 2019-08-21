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«Это та девочка, которая писала письмо?» Александр Лукашенко встретился в Ивье с девушками, которые звали его на выпускной

21 августа 2019 18:16
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Новости Беларуси. Поздороваться с Президентом возле Дома культуры в Ивье собрались местные жители. Александр Лукашенко поблагодарил их за трудолюбие и успехи района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это та девочка, которая писала письмо?» Александр Лукашенко встретился в Ивье с девушками, которые звали его на выпускной-1

Кстати, здесь живут около 800 татар. Глава государства рассказал о своем теплом отношении к этому народу.

«Это та девочка, которая писала письмо?» Александр Лукашенко встретился в Ивье с девушками, которые звали его на выпускной-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Берегите себя, берегите своих детишек. Мы будем стараться помогать вам, чтобы вы рабочие места создавали. У вас есть, где работать, надо только чтобы было желание работать. Никто ничего не принесет и никто ничего не даст оттуда, надо своими ручками все заработать. И не мне вам говорить, вы люди трудолюбивые. Я знаю, что такое вырастить помидор – это огромный, огромный труд. Там, где вы работаете, там ваши дети. Спасибо вам за то, что вы крепкие люди. Я теперь могу быть спокоен.

«Это та девочка, которая писала письмо?» Александр Лукашенко встретился в Ивье с девушками, которые звали его на выпускной-7

Напоследок к Александру Лукашенко подбежали две молодые девушки. Сестры давно мечтали встроиться с Президентом. Приглашали его на выпускной. У главы государства не получилось приехать, но встреча все-таки состоялась.

«Это та девочка, которая писала письмо?» Александр Лукашенко встретился в Ивье с девушками, которые звали его на выпускной-10

Кстати, школу сестры уже закончили и поступили на журфак.

«Это та девочка, которая писала письмо?» Александр Лукашенко встретился в Ивье с девушками, которые звали его на выпускной-13

Эсфирь и Авигея Василевские:
Сегодня все-таки это свершилось. Это было давнее желание, еще с четвертого класса. Спросил: это та девочка, которая писала письмо? Мы сказали «да». Спросил, куда поступила, и сказал, что, возможно, еще встретимся.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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