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«Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье

21 августа 2019 18:20
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Новости Беларуси. В Дом культуры Ивья сосредоточена вся культурная жизнь района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье-1

«Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье-3

Любительские коллективы, творческие кружки для детей и взрослых, возрождение национальных традиций. Президенту показали два творческих номера.

«Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье-6

Небольшая выставка с демонстрацией народного творчества. Александр Лукашенко обратил внимание на то, как важно сохранить традиции.

«Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье-9

«Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье-11

Президенту подарили корзину помидор, теперь это один из символов региона.

Парад овощей, дегустации и помидорные бои: как в Ивье отметили праздник, посвященный помидору

Пригласили на праздник томатов в 2020 году. А еще презентовали соломенную шляпу.

«Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье-14

Хачу падараваць вам наш, беларускі…
Точно под меня!

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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