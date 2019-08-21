«Точно под меня». Александру Лукашенко подарили соломенную шляпу в Ивье

Новости Беларуси. В Дом культуры Ивья сосредоточена вся культурная жизнь района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любительские коллективы, творческие кружки для детей и взрослых, возрождение национальных традиций. Президенту показали два творческих номера.

Небольшая выставка с демонстрацией народного творчества. Александр Лукашенко обратил внимание на то, как важно сохранить традиции.

Президенту подарили корзину помидор, теперь это один из символов региона. Парад овощей, дегустации и помидорные бои: как в Ивье отметили праздник, посвященный помидору Пригласили на праздник томатов в 2020 году. А еще презентовали соломенную шляпу.