В Минске наградили лучших экспортёров Беларуси 2024 года

Экономическая гордость страны: в Минске наградили лучших экспортеров 2024 года. На звание лидеров претендовало рекордное количество участников – 185. Суммарный объем экспорта финалистов превышает 10 миллиардов долларов – это 21 % от общего показателя страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителями стало 19 компаний в 17 номинациях, еще 33 предприятия получили дипломы. Их продукция поставляется в 113 стран, а средний объем отгрузок на одного сотрудника превышает 100 тысяч долларов. При оценке учитывались не только общие объемы поставок, но и география продаж, а также наличие собственных сетей за рубежом.

Александр Милютин, генеральный директор ОАО «Могилевский мясокомбинат»: Мы в основном сделали упор на колбасные изделия. Это Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан, также поставляем в Китайскую Народную Республику. Мы слушаем потребителя, особенно экспортного. В 2024 году запустили консервное производство – тушенку. Мы подстраиваемся под потребителей. По экспорту идем около 144 %, то есть хороший темп мы держим за первое полугодие 2025-го.

Юлия Ильина, временный поверенный в делах Беларуси в Аргентине: Аргентина очень сильна в сельском хозяйстве. Это один из лидеров экспорта мяса. Аргентинская говядина считается самой лучшей и другая сельхозпродукция. Природные условия позволяют выращивать все что угодно, и мы поставляем оттуда много сельхозпродукции, а им нужна техника. У них есть свои производители, там давным-давно представлены многие зарубежные марки. Но Беларусь как страна, которая производит все виды сельхозтехники, конечно же, имеет очень много возможностей, что туда предложить.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В этом году церемония стала традицией. Проводится во время учебы послов, как у нас говорят, семинара с руководителями диппредставительств. И сегодня есть возможность, в том числе с нашими экспортерами, руководителям диппредставительств пообщаться в неформальной обстановке, подвести итоги сотрудничества. И, конечно, те, кто еще не работает в той или иной стране, – у них есть возможность благодаря контактам с нашими посольствами открыть для себя новые страны. Поэтому эта синергия двух мероприятий, я думаю, принесет результаты в следующем году.

Среди отмеченных предприятий – производители строительных материалов, пищевой продукции и представители легкой промышленности. Многие из них значительно нарастили экспортные поставки, несмотря на сложности внешнеэкономической ситуации.