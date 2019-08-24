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750 тысяч тонн зерна. В Могилёвской области прошли первые Дожинки

24 августа 2019 13:05
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Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси. К этому дню намолот составляет 6 миллионов свыше 300 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

750 тысяч тонн зерна. В Могилёвской области прошли первые Дожинки-1

Тем временем аграрии сельхозпредприятия «Заря» Могилевского района первыми в области отметили Дожинки. Почти 74 центнера с гектара – такой урожай зерновых получили в хозяйстве. Результат один из лучших в области.

750 тысяч тонн зерна. В Могилёвской области прошли первые Дожинки-4

В «Заре» работает слаженная команда хлеборобов. Есть и настоящие герои. Например, экипаж отца и сына Макосовых – лидер жатвы не только в области, но и в стране. Семейному тандему удалось намолотить 4000 тонн зерна.

750 тысяч тонн зерна. В Могилёвской области прошли первые Дожинки-7

Алексей Макосов, механизатор агрокомбината «Заря»:
Заслуга, получается, всего хозяйства, потому что мы все работаем там как большая семья, завися друг от друга. Вот из-за этого получается и зерно хорошее, и большие намолоты. Сплоченный коллектив.

750 тысяч тонн зерна. В Могилёвской области прошли первые Дожинки-10

Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината «Заря»:
Получилось это благодаря тому, что было посеяно, внесены минеральные удобрения на хороший посевной материал. Так должно быть, команда сработала слажено, и получили хороший результат.

750 тысяч тонн зерна. В Могилёвской области прошли первые Дожинки-13

Вслед за уборочной – посевная кампания. На поле, где дожали рапс, провели старинный обряд засевки. Под озимую рожь в хозяйстве отвели 2000 гектаров.

# Уборочная кампания # Экономика # Алексей Макосов # Екатерина Заровская # Фотофакт

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