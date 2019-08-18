Парад овощей, дегустации и помидорные бои: как в Ивье отметили праздник, посвящённый помидору

Новости Беларуси. Как говорится, не зерновыми едиными. Урожай собираем и ягодный, и овощной. Даже столицы у нас есть такие: клубничная – деревня Дворец, огуречная – деревня Ольшаны, а помидорная – город Ивье. Вот уже третий год подряд там проводится фестиваль «Ивьевский помидор», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Любопытный факт. Историки утверждают, что сверкающими красными и желтыми томатами жители города Ивье обязаны князю Витовту, который в 1397 году пригласил на эти земли татар – охранять границы ВКЛ. А те умели не только хорошо воевать, но и выращивать овощи. Вот местные жители и переняли у них пару-тройку лайфхаков. Да так, что теперь не только заготавливают и продают, но и устраивают настоящие томатные битвы. С подробностями – наш корреспондент Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Как там писал классик? Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Не упускайте эту возможность. Ивье – небольшой городок в Гродненской области. Говорят, название места – от татарского, в переводе «гнездо», «жилище». А другие рассказывают интересную историю: когда-то княгиня Ева так полюбила этот край, что ее муж – князь Гедимин – приказал возвести у реки замок. Отсюда и название. Именно отсюда открывается вид на тихий городок. А точнее, на белорусское Рио. Местные частенько шутят: вы не в Ивье, а в Ивье-де-Жанейро. Статуя Христа у костела Святых Петра и Павла на бразильский монумент действительно похожа. Правда, уступает в размере.

Но как минимум раз в год на размеренную и тихую жизнь в провинции «покушается» нашествие помидоров. К фестивалю сочных томатов – а это уже традиция – готовятся почти в каждом дворе. Посмотрите, сколько здесь теплиц: они – местная достопримечательность.

Это район поселения татар. Здесь их много, Ивье даже неофициально считают «татарской столицей». А живут они вокруг деревянной мечети. Построили историческую ценность в конце XIX века. В советское время она была единственной в Беларуси. Но в томатном бизнесе татары удочку забрасывают куда дальше. «Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье

В этот помидорный день гуляет весь город. Здесь выбирают властелина села, устраивают дегустации. Опять-таки, все из помидоров – красных, желтых, черных. Разыгрывают битву: снаряд, конечно, томат. И соревнуются в скоростном поедании.

Виктория Ходосок:

Уйти голодным с праздника ни у кого не получится.

Все вкусно: и зелень, и помидор. Мы специально приехали из Минска в Ивье на праздник.

Очень вкусно!

Виктория Ходосок:

То, что в Ивье кругом сплошные помидоры, вы уже поняли. Но удивляет не только их количество, но и добродушие местных людей. С фестиваля не только голодным не уйдешь, но и с пустыми руками вас не отпустят. Добрались помидоры и до местного костела. Здесь их тоже выращивают.

Артур Волчкевич, ксендз костела Святых Петра и Павла:

Смотрите, какие они у нас большие. Будут очень хорошие помидоры у нас. Урожай нескольких сортов из теплицы прихода собирают уже который год подряд. Сразу предупреждают: у них – натурпродукт. Понятное дело, не для торговли, а для дел благих.