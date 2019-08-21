«9 млн тонн – это нижний ваш предел». Президент ознакомился с ходом уборочной в Ивьевском районе

Новости Беларуси. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время посетить отдаленные райцентры каждой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил сегодня, 21 августа, при посещении Ивьевского района Гродненской области. Глава государства пояснил, что раньше руководство региона, как правило, акцент делало на развитии областного центра и западных районов. Или, например, Островец, который сейчас активно развивается благодаря строительству БелАЭС. А вот Ивьевскому району и некоторым другим внимания уделялось намного меньше. И это неправильно – уверен Президент. Везде живут наши люди, для которых нужно создавать благоприятные условия для жизни и работы. Александр Лукашенко в Ивьевском районе: «Хочу сейчас посетить отдалённые районные центры в каждой области» В центре внимания Президента сегодня предприятие «ЛидаТехмаш». Здесь выпускают уборочные, почвообрабатывающие машины, а также их части. Результаты работы предприятия за первое полугодие хорошие: продукции произвели на 43 % больше, чем за этот период 2018 года, экспорт превысил 3 млн рублей. С лидским предприятием хорошо знакомы в России, Казахстане, Армении, Украине, Узбекистане, Таджикистане.

Александр Лукашенко ознакомился с процессом производства сельхозтехники. Также главе государства доложили о ходе уборочной и полевых работ в стране. Президент вновь напомнил о планке в 9 млн тонн. Вместе с тем обратил внимание, что надо действовать разумно, особенно с учетом уборки кукурузы, которая является важной кормовой культурой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у тебя осталось убирать? Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Осталось порядка 170 тысяч. Александр Лукашенко:

А намолотил? Анатолий Хотько:

Более 6100.