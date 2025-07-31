Во Франции в первом классе скоростного поезда преступники украли драгоценности на 350 тыс. евро

Жертвой стала канадская предпринимательница. Она поставила сумку с элитными украшениями под свое сидение, а вскоре позади устроилась пара. Через несколько минут женщина почувствовала, как что-то коснулось ее ноги, но не обратила на это внимания. Позже оказалось, что это преступница возвращала на место уже пустую сумку. На одной из станций воры покинули поезд. Жертва ограбления обратилась в полицию только по прибытии в Париж. Благодаря камерам видеонаблюдения преступники опознаны, но пока неизвестно, удастся ли вернуть драгоценности.