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Во Франции в первом классе скоростного поезда преступники украли драгоценности на 350 тыс. евро

31 июля 2025 06:47
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Рекордное железнодорожное ограбление во Франции: в первом классе скоростного поезда преступники украли драгоценности на 350 тысяч евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции в первом классе скоростного поезда преступники украли драгоценности на 350 тыс. евро-2

Жертвой стала канадская предпринимательница. Она поставила сумку с элитными украшениями под свое сидение, а вскоре позади устроилась пара. Через несколько минут женщина почувствовала, как что-то коснулось ее ноги, но не обратила на это внимания. Позже оказалось, что это преступница возвращала на место уже пустую сумку. На одной из станций воры покинули поезд. Жертва ограбления обратилась в полицию только по прибытии в Париж. Благодаря камерам видеонаблюдения преступники опознаны, но пока неизвестно, удастся ли вернуть драгоценности.

# франция # Ограбление

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